Lo Show dei Record, il programma dei primati del Guinness World Records, sta per tornare con una nuova edizione. Scopriamo insieme quali sono le novità e quando andrà in onda in tv.

Lo Show dei Record 2025, novità della nuova edizione

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Lo Show dei Record è pronto a mostrare nuovi personaggi che cercheranno di superare i propri limiti. Ogni settimana alcuni concorrenti, provenienti da tutto il mondo, proveranno ad entrare nel Guinness World Records 2025. L’appuntamento con il programma è previsto per mercoledì 5 marzo 2025, in prima serata su Canale 5.

A condurlo, come sempre, ci sarà Gerry Scotti che detiene un record: è il presentatore con più puntate condotte al mondo (1.690) di ‘Chi vuol essere Milionario‘. Ma cosa vedremo in questa nuova edizione? Saranno mostrare diverse performance capaci di tenere incollate allo schermo i telespettatori, con un un mix di prove eccezionali, ironia e divertimento.

Non mancheranno le storie umane dei candidati recordmen che racconteranno le loro esperienze di vita. La novità di quest’anno è rappresentata da tutte le prove in esterna, che si svolgeranno in Cina. A seguire sul campo i primati ci sarà l’inviato Marco Frigatti, Ambassador del Guinness World Records, e figura storica del programma.

Anticipazioni della nuova edizione e new entry

Lo Show dei Record è prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia per la regia di Roberto Cenci. Nelle prossime puntate vedremo le prove per i record acquatici che si svolgeranno nella piscina termale più profonda del pianeta, situata a Montegrotto. Il campione d’apnea Umberto Pellizzari sarà affiancato dal nuovo giudice Simone Barlaam, pluricampione paralimpico di nuoto.

Saranno presenti anche Strongmen e le Strongwomen mentre tra le prove dello show, torna l’Albero Della Cuccagna. A convalidare e certificare il raggiungimento effettivo dei vari guinness saranno i giudici inviati dal quartier generale di Londra: Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre.