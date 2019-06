Questa sera su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Lo show di Barbara D’Urso alla fine non ha prolungato la sua dura (come anticipato da noi in anteprima), ma se dovessimo tirare le somme potremmo dire che è stato un mega successo. La conduttrice napoletana dimostra di essere una delle protagoniste della rete e ogni suo programma è un successo in termini di ascolti. Ultima puntata di Live con l’incognita di Pamela Prati: la showgirl si presenterà in studio dopo il bluff della scorsa settimana? La Prati deve rispondere alle accuse di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Live – Non è la d’Urso, anticipazioni e ospiti ultima puntata

Gli ospiti annunciati dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso sono Morgan, Miguel Bosé e Walter Nudo. Il cantautore si incontrerà con Jessica Mazzoli, ex compagna e concorrente del Grande Fratello 16. I due avranno per la prima volta dopo la separazione un faccia a faccia in televisione. Ricordiamo che Morgan nei prossimi giorni sarà sfrattato a causa delle vicende giudiziarie aperte. Non può mancare la D’Urso intervista con protagonista Miguel Bosé. Il cantante torna nella televisione italiana dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi.

Spazio poi a Walter Nudo che molto probabilmente parlerà delle sue condizioni di salute dopo lo spavento di qualche mese fa.

Live – Non è la D’Urso, le ultime su Pamela Prati

Pamela Prati sarà presente nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso? La presenza della showgirl è molto in dubbio. La Prati ha “dato buca” alla trasmissione già la settimana scorsa, facendo arrabbiare (e non poco) la padrona di casa. Anche questa sera, dunque, Pamela Prati potrebbe snobbare l’invito di Barbara D’Urso.

Al suo posto potrebbe arrivare Pamela Perricciolo (o Donna Pamela) per rivelare nuove indiscrezioni sul Pamela Prati Gate. Nuove anticipazioni saranno svelate durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque. La D’Urso è pronta per chiudere questa spettacolare stagione di Live.