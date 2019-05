Dopo il boom di ascolti della scorsa puntata, tra gli ospiti di stasera a Live – Non è la D’Urso c’è anche Eliana Michelazzo. Ad annunciarlo, infatti, è il promo del nuovo appuntamento col programma di Canale 5, che torna in onda con Barbara D’Urso e in diretta dalle ore 21.30 circa di oggi, mercoledì 29 maggio 2019. Ma cosa fa Eliana Michelazzo, questa sera in studio? Secondo le anticipazioni, l’ex agente di Pamela Prati – dal canto suo ospite a Chi l’ha visto? – risponde alle accuse della showgirl sarda, che sostiene di essere (stata) plagiata da lei. Inoltre, in trasmissione Eliana porta documenti mai visti fino ad ora e affronta le cinque sfere, così da aggiungere nuovi dettagli al giallo dell’anno. Infine, durante lo show c’è anche spazio per l’annunciata intervista alla mamma del finto Sebastian Caltagirone.