Dopo la confessione choc a Verissimo, Pamela Prati torna in tv negli studi di “Chi l’ha visto” su Rai3 per parlare di truffe online. Ebbene sì, la regina del Bagaglino sarà nuovamente protagonista sul piccolo schermo, ma questa volta per parlare di un tema di cui sembrerebbe essere stata vittima.

Pamela Prati: da Verissimo a Chi l’ha visto

Pamela Prati a Chi l’ha visto per cercare Mark Caltagirone? No, non è così. Dopo l’intervista verità (?) della showgirl a Silvia Toffanin dove ha confessato che il suo futuro sposo Mark Caltagirone non esiste, Pamela Prati è pronta ad approdare nel programma condotto con grandissimo successo da Federica Sciarelli su Rai3. La showgirl, come anticipato da Dagospia, sarà ospite della puntata di mercoledì 29 maggio per parlare di truffe online.

Una scelta davvero azzardata quella fatta da Federica Sciarelli che, va detto, spiazza e non poco. Si tratterà di una sorta di confronto a distanza visto che, stando alle prime indiscrezioni trapelate, Barbara D’Urso in contemporanea ospiterà a Live – Non è la D’Urso nuovamente Eliana Michelazzo, ex agente della Prati.

Pamela Prati novità: Pamela Perricciolo “tutti sapevamo”

L’arrivo di Pamela Prati a Chi l’ha visto? arriverà a poche ore dalle scottanti rivelazioni di Pamela Perricciolo, che ha rilasciato una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano attaccando sia la Prati che Eliana Michelazzo.

Tutte e tre abbiamo delle responsabilità in questa storia – ha dichiarato la agente della Prati, che ha lanciato una vera e propria bomba: la password dell’account di Mark Caltagirone la ha Pamela Prati, Simone Coppi è un fake inventato tanti anni fa, gestito anche dalla Michelazzo.

Non solo, la Perricciolo dalla pagine de Il Fatto Quotidiano ha parlato anche di un legale accordo di riservatezza firmato da tutte e tre. Riguardo a Pamela Prati e il matrimonio ha detto:

È stato un gioco, non ci sono colpe legali, io ho deciso di dire la verità ma le altre due non lo faranno mai. Eliana prende 7000 euro a puntata dalla d’Urso, io non voglio né soldi né la tv. Pamela ha dei debiti, il cachet di Domenica In le è stato pignorato.

La versione di Pamela Perricciolo confermerebbe quindi l’indiscrezione di Dagospia su possibili debiti di gioco della showgirl del Bagaglino.

Pamela era consapevole, il profilo di Mark lo gestiva lei, le password di Mark le ha Pamela. A un certo punto ha visto che poteva guadagnare e non si è più fermata.

Chissà se la Prati deciderà di replicare oppure no.