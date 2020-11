Ivana Trump, Heather Parisi e Guenda Goria sono solo tre degli ospiti di Live Non è la d’Urso per la puntata di domenica 8 novembre 2020. Tanti altri personaggi famosi entreranno nello studio di Barbara d’Urso per raccontare le loro storie, scontrarsi con i loro detrattori o rivelare scoop inattesi. Ecco le anticipazioni sulla nuova puntata della trasmissione dell’ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà in studio? Quali saranno i temi trattati? Quali altri personaggi terranno compagnia ai telespettatori?

Live Non è la d’Urso ospiti: dalla cronaca all’attualità

La puntata di Live Non è la d’Urso si aprirà, come di consueto, con un dibattito sul nuovo Dpcm, sulle norme per contrastare il Covid-19 ma anche sulle proteste di chi non può sopportare, a livello economico e psicologico, un altro lock.down.

Spazio poi ad un dibattito su quanto accaduto in America dopo le ultime elezioni. Trump o Biden? Per capire le scelte degli americani, ma soprattutto il comportamenti di Donald Trump, Presidente Usa, approderà in studio l’ex del Presidente uscente.

Ivana Trump e Rossano Rubicondi saranno nel salotto di Live Non è la d’Urso per una analisi politica internazionale, ma soprattutto per un racconto dettagliato riguardante Trump. Cosa emergerà fra i vari aneddoti?

Spazio poi anche a Heather Parisi che recentemente ha twittato in favore di Trump e che molte volte è intervenuta per parlare di Covid-19 e della situazione nel mondo.

Non avrei mai immaginato di considerare @realDonaldTrump come l'ultimo baluardo del mio paese! Impossibile dargli torto. I would never have thought to consider #Trump2020 as the last bulwark for my country! He is so "on key".#EnoughIsEnoughhttps://t.co/tsWatn8n1U pic.twitter.com/hZzmAjBH7J — Heather Parisi 🤐 (@heather_parisi) October 26, 2020

Grande dibattito sui protagonisti del Grande Fratello VIP 5

Ad aprire una seconda parte più leggera e frivola vi saranno i dibatti inerenti alcuni die protagonisti del GF VIP 5 di Alfonso Signorini. Barbara d’Urso ha invitato, per domenica sera, Guenda Goria.

La figlia di Maria Teresa Ruta si ritroverà faccia a faccia con suo padre, Amedeo Goria. Fra di loro le cose dovrebbero essere ormai chiarite, ma non è detto che Barbara non riesca a smuovere gli equilibri. Guenda si ritroverò davanti anche l’ex fidanzato. Come andrà a finire?

Spazio poi a quella che potrebbe essere la fidanzata ventiduenne di Paolo Brosio.

Per finire, secondo quanto anticipato dalla stessa d’Urso durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, i genitori di Francesco Oppini si ritroveranno faccia a faccia. Alba Parietti si confronterà, dopo le ultime liti, con Franco Oppini. Quest’ultimo sarà in compagnia dell’attuale moglie, ovvero Ada Alberti.