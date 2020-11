Quali saranno, per la nuova puntata di Live Non è la d’Urso, gli ospiti di domenica 22 novembre 2020 del programma di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso ed in onda in prima serata sull’ammiraglia Mediaset? Ecco alcune anticipazioni sulla trasmissione secondo gli scoop annunciati dalla stessa d’Urso nell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5. A quanto pare tanti saranno i Vip in studio, come Paolo Brosio. Altrettanti saranno i temi trattati come il caso Genovese.

Live Non è la d’Urso ospiti e temi da trattare: dal Covid-19 al caso Genovese

Come al solito Barbara d’Urso inizierà la puntata di Live Non è la d’Urso con il dibattito sul Covid-19. In prima battuta la conduttrice cercherà di informare tutti i telespettatori di Canale 5 sulle ultime novità. Fra vaccini, pareri di esperti, numeri e andamento delle varie Regioni d’Italia: tanti saranno sicuramente i temi affrontati.

Tanti esperti e tanti ospiti approderanno in studio in questa prima parte della trasmissione. Magari la conduttrice manderà in onda le dichiarazioni, al TG5, di Gerry Scotti e Iva Zanicchi che recentemente sono tornati a casa dall’ospedale dopo aver soggiornato lì un po’ di tempo per sottoporsi alle cure ad hoc per contrastare il Coronavirus.

Si parlerà, oltretutto, del caso Genovese. L’imprenditore Alberto Genovese si trova in carcere dal 6 novembre con l’accusa di aver stuprato una diciottenne dopo averla drogata. A sentirlo è stato il procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella e il pm Rosa Stagnaro. Tale indagine ha portato alla luce un mondo sommerso fatto di feste a Milano.

Da Morra a Brosio: tutti gli ospiti di Barbara d’Urso

Nella seconda parte della trasmissione prenderanno piede argomenti più leggeri. Ampio spazio verrà dato ai protagonisti del Grande Fratello Vip 5, il reality condotto da Alfonso Signorini.

Ad approdare in studio sarà l’ultimo eliminato: Massimiliano Morra. L’attore, reduce dalla casa più spiata d’Italia, si ritroverà insieme alla fidanzata Dalila davanti a 5 super agguerrite sfere. Di cosa si parlerà? Di carne al fuoco ce ne è tanta. In molti hanno accusato Morra e la fidanzata di fingere di stare insieme. Pochi hanno infatti creduto alla loro storia d’amore e qualcuno ha puntato il dito contro l’attore. Si parlerà di Ares Gate? Il pubblico vorrebbe sentire il racconto di Morra, ma è probabile che l’argomento non verrà toccato. Nonostante ciò nelle scorse settimane Barbara d’Urso ha intervistato sia Garko che Eva Grimaldi.

Un’altra coppia approderà in studio. Quale? Quella di Paolo Brosio e la fidanzata. A finire nell’occhio del ciclone sarà quest’ultima. Il motivo? Pare che si sia scoperta una frequentazione della giovanissima fidanzata di Brosio.