Domenica 13 ottobre 2019, in prima serata su Canale 5, una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso ha tenuto compagnia ai telespettatori; la si può rivedere in streaming on demand e grazie al video di Mediaset, completo dell’intera replica.

Ieri sera in diretta a Live – Non è la D’Urso: l’ex suora e star a luci rosse Yudi Pineda; Martina Smeraldi, nuova promessa di Rocco Siffredi; la lite tra Alba Parietti e Francesca De André; lo scontro tra Asia Argento e Karina Cascella; il faccia a faccia tra Taylor Mega e Giorgia Venturini; l’intervista a Sara Tommasi; la replica di Clizia Incorvaia a Scamarcio e Sarcina; il racconto di Marina Giulia Cavalli a proposito della figlia Arianna.

Ieri Barbara D’Urso ha aperto il nuovo appuntamento dedicandolo all’amico scomparso Manuel Frattini e l’ha chiuso dando spazio alla musica di Ivana Spagna. Arrivederci a domenica prossima. Non mancate!