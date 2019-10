Taylor Mega e Giorgia Venturini una contro l’altra a Live – Non è la D’Urso. Ospiti nella puntata di domenica 13 ottobre 2019, chi in studio chi in collegamento, le due si accusano a vicenda in diretta tv. Il motivo? Una presunta storia d’amore (finta?) proposta a L’Isola dei Famosi. Ecco il video di Mediaset con l’ennesimo faccia a faccia al femminile in onda nel programma di Canale 5.