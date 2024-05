Il day time di Amici 23 oggi, mercoledì 1 maggio 2024, non va in onda. Il racconto pomeridiano del talent, trasmesso dal lunedì al venerdì, si prende un giorno di pausa. Vediamo insieme cosa ci sarà al suo posto nel primo pomeriggio di Canale 5.

Stop ad Amici 23: perché non va in onda oggi, 1 maggio 2024

Nella puntata del serale di Amici di sabato 27 aprile, abbiamo assistito all’eliminazione della ballerina Sofia. Ora per conoscere il destino degli allievi rimasti in gara dovremmo aspettare qualche giorno. Salta infatti il consueto appuntamento con il day-time di Amici 23 previsto per mercoledì 1 maggio, che va in onda tutti i giorni su Canale 5 dopo Uomini e Donne. A giocarsi la vittoria nel circuito danza sono due ballerini dell’insegnante Alessandra Celentano, Dustin e Marisol, mentre i cantanti hanno pubblicato i loro nuovi inediti, usciti lunedì su tutte le piattaforme. Il televoto da casa ha premiato quello di Sarah, giudicato come il migliore.

Il talent show quindi si prende un giorno di ‘vacanza’, come accaduto ogni anno, in occasione della Festa del Lavoro. Oggi 1 maggio 2024 si festeggiano tutti i lavoratori e le lotte fatte negli anni per ottenere maggiori diritti. Amici non verrà trasmesso, come accaduto anche in occasione delle feste di Natale, di Pasqua e in quella della Liberazione. Gli allievi del talent torneranno a farci compagnia giovedì 2 maggio alle ore 16.10 su Canale 5.

Cosa verrà trasmesso al suo posto

Ma cosa andrà in onda al posto del day-time di Amici 23? Vediamo insieme come cambia il palinsesto Mediaset in questo giorno di festa. Il pomeriggio di Canale 5 sarà dedicato alla soap ‘La Promessa‘. Sarà trasmesso, con inizio alle 14.07, l’episodio 150 che prenderà il posto di Uomini e Donne. A seguire, sarà la volta del film ‘la Promessa’ alle ore 15.12 e fino alle 16.51. Salta anche Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, sostituito dal film Rosamunde Pilcher – ‘Una tata per Noah’ che finirà alle 18.47.