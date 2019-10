Asia Argento e Karina Cascella si scontrano a Live – Non è la D’Urso. L’opinionista accusa l’attrice di aver in qualche modo usato Fabrizio Corona come rinascita mediatica. La diretta interessata, però, non ci sta e replica duramente all’altra ospite in studio. Ecco il video di Mediaset con lo scontro tra le due, andato in onda su Canale 5 nella puntata di ieri sera, domenica 13 ottobre 2019.