La prima stagione di Live – Non è la D’Urso è stata magnifica. Ci sono veramente poche parole per descrivere i risultati ottenuti da Barbara D’Urso e da tutto il suo team. I vertici Mediaset non possono che essere felici del prodotto realizzato dalla conduttrice napoletana. Anche i telespettatori sono felici ed hanno dimostrato di apprezzare il programma seguendolo fino alla fine. La rete del Biscione aveva addirittura proposto alla D’Urso di fare altre due puntate, ma la conduttrice ha rifiutato (come vi avevamo anticipato in anteprima).

Live – Non è la D’Urso, il talk show ritorna in autunno

Siamo in grado di anticiparvi in anteprima assoluta che nei palinsesti autunnali di Mediaset sarà presente anche Live – Non è la D’Urso. Il programma, dunque, non tornerà in primavera come da esordio, ma subito dopo l’estate. I vertici di Mediaset hanno deciso di premiare il programma di Barbara D’Urso in seguito ai risultati eccellenti negli ascolti.

Si preannuncia una nuova stagione ricca di news ed esclusive per Live – Non è la D’Urso. Il talk show ha seguito in prima linea il “Pamela Prati Gate” intervistando tutti i protagonisti del caso più discusso degli ultimi anni. La D’Urso probabilmente rinnoverà lo stesso format che ha avuto successo nella prima stagione incluso il Live Sentiment.

Live – Non è la D’Urso: ecco con chi potrebbe sfidarsi

Barbara D’Urso e la sua troupe di lavoro potrebbero “sfidarsi” con Che tempo che fa di Fabio Fazio, che traslocherà su Rai Due, e Le Iene, in onda contemporaneamente su Italia Uno. Anche se è presto per parlare di date di inizio.

Noi sappiamo però che la conduttrice napoletana ama le sfide e il doppio incontro ravvicinato con due programmi importanti sarà solo un incentivo per migliorare e portare a casa il risultato.