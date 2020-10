Di cosa si parlerà a Live non è la d’Urso? Quali ospiti interverranno in studio nella puntata di domenica 4 ottobre 2020? Barbara d’Urso ha annunciato, durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, tante novità su Gabriel Garko e Adua, ma anche su tutto il contorno. Barbarella parlerà quindi finalmente dell’Ares Gate? Dopo diverse settimane di silenzio il pubblico pare non attendere altro. Sui social oltretutto pare che molti utenti abbiano chiesto sia a programmi Mediaset che Rai di occuparsene, ma nessuno di loro ha voluto prendersi questa patata bollente. Al contrario, invece, proprio domenica sera, su La7, sarà Massimo Giletti a cercare di scoperchiare il vaso di Pandora a Non è l’Arena.

Live Non è la d’Urso anticipazioni: gli ospiti della puntata di domenica

Come dicevamo Barbara d’Urso ha annunciato che domenica sera si parlerà di Adua e di Garko, ma anche di tutto il contorno. Cosa verrà raccontato? Come i due hanno costruito per anni una storia d’amore fasulla? Quali altri elementi emergeranno? Il pubblico attende con impazienza di sapere qualcosa di più sull’Ares Gate ed iniziare finalmente a capirci qualcosa.

Il dibattito sui protagonisti del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini si sposterà su un’altra protagonista di questa edizione del reality. Dopo Adua e Massimiliano Morra, infatti, verrà passata sotto la lente di ingrandimento la vita di Elisabetta Gregoraci.

Stando a quanto annunciato vi saranno vere e proprie rivelazioni choc. Quali segreti nasconde l’ex moglie di Flavio Briatore? Durante Pomeriggio 5 alcuni paparazzi hanno già svelato alcuni dettagli sulla vita della showgirl e conduttrice.

Live Non è la d’Urso: gli altri ospiti della serata

Spazio poi alla storia di Giacomo Urtis, il chirurgo dei Vip. Come mai si tornerà a parlare di lui? Ebbene a quanto pare Urtis andrà a processo. Durante Live Non è la d’Urso i telespettatori potranno scoprire tutti i dettagli.

Nel salotto di Barbara d’Urso farà ritorno Federico Fashion Style. Dopo la discussione di settimana scorsa, e l’accusa mossa ad Antonella Mosetti di non aver mai pagato il conto, il parrucchiere più famoso del piccolo schermo, la Star di Real Time, svelerà segreti su altri Vip. Qualcuno è andato nel suo salone e non ha pagato? Qualcuno ha fatto richieste strane? Di sicuro emergeranno molti gossip succulenti.