L’Isola dei Famosi, il reality sulla sopravvivenza condotto da Ilary Blasi si allunga: la finale anziché andare in onda lunedì 23 maggio come previsto inizialmente, sarà trasmessa in prima serata su canale 5 lunedì 27 giugno. Vendiamo i dettagli sulla trasmissione e capiamo meglio cosa sta succedendo.

L’Isola dei famosi 2022 si allunga, ecco quando sarà la finale

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata la più lunga di sempre! Iniziata a settembre si è conclusa a marzo. Dapprima era prevista che la finale fosse a dicembre, invece si è allungata fino al 14 marzo garantendo all’azienda un’emissione del reality per quasi sei mesi con due appuntamenti settimanali.

Di certo, complice dell’allungamento è stato uno share molto alto del reality che ha registrato ottimi ascolti. E così in quest’ottica anche L’Isola dei Famosi si allunga di poco più di un mese – e non di 3 come il GF Vip – fissando la finale al 27 giugno 2022 anziché il 23 maggio.

l’Isola dei Famosi 2022 chiuderà i battenti a fine giugno

L’Isola dei Famosi quest’anno può contare su un cast molto valido e su dinamiche di gioco sempre sorprendenti. Il reality show di Canale 5 prodotto in collaborazione con Banijay ha guadagnato consensi un giorno dopo l’altro raggiungendo dei risultati Auditel importanti specie se confrontati a quelli de La Pupa e il Secchione Show di Italia 1, che sono molto deludenti.

Alla luce di tutto questo Canale 5 ha deciso di allungare il reality condotto da Ilary Blasi di ben 5 puntate, con la messa in onda fissata solo al lunedì sera. Tuttavia, per i naufraghi questo significa altri cinque settimane di permanenza in più dei naufraghi in Honduras che non saranno molto felici di affrontare altre settimane di privazioni.

Di certo lo sconfinamento dell’Isola dei Famosi fino all’estate, si è potuto realizzare anche a causa del forfait di Temptation Island, il docureality dei sentimenti che è stato cancellato dai palinsesti estivi dell’azienda.

l’Isola dei Famosi 2022 si allunga, i naufraghi come la prenderanno?

Ma se i telespettatori saranno più che felici dell’allungamento non saranno dello stesso avviso i concorrenti. I naufraghi infatti dovranno combattere con i Mosquitos, i disagi, le intemperie, la fame e la convivenza con persone che magari non sopportano.

Appuntamento quindi con la finale dell’Isola dei Famosi lunedì 27 giugno 2022 in prima serata su canale 5.