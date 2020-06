Tommaso Paradiso si racconta a L’Intervista di Maurizio Costanzo: dallo scioglimento con TheGiornalisti al rapporto con i genitori. Una lunghissima chiacchierata a cuore aperto per il cantautore di “Non avere paura”. Ecco tutte le anticipazioni della puntata in onda giovedì 4 giugno 2020 su Canale 5.

L’Intervista di Maurizio Costanzo 2020: ospite Tommaso Paradiso

Giovedì 4 giugno 2020 va in onda la terza puntata de “L’intervista” di Maurizio Costanzo che questa settimana incontra Tommaso Paradiso, ex frontman della band TheGiornalisti. Il cantautore e musicista si racconta a cuore aperto parlando della sua infanzia e del ruolo importantissimo della madre Nazaria che l’ha cresciuto da sola visto che il padre l’ha abbandonato a soli sei mesi.

Mamma Nazaria è la figura più potente della mia vita. La mia sola guida, la mia eroina, molto severa ma la miglior madre che potessi desiderare

ha detto il cantautore parlando della madre e poi della nonna, altro suo importantissimo punto di riferimento. Un’infanzia e un’adolescenza cresciuta senza un padre visto che è stato abbandonato a soli sei mesi. Poi il successo con i Thegiornalisti e il ritorno del padre con un messaggio su Instagram:

non gli ho neanche risposto. La cosa paradossale è che mi ha commentato un post su Instagram: avevo pubblicato una foto con Carlo Verdone e ho scritto: ‘Forse cerco solo un padre’ abbracciando Verdone che, per me, è come se fosse stato un padre. Vedo tra i commenti, questa persona che scrive: ‘Tu guarda che un padre ce l’hai sempre avuto’… E poi scopro che è lui…”.

Tommaso Paradiso e la rottura con i TheGiornalisti

Durante l’intervista con Maurizio Costanzo, Tommaso Paradiso si è soffermato a lungo anche sullo scioglimento dai Thegiornalisti. ”

Qualche giorno dopo l’ultima data del Tour di Love (2019), entra nei TheGiornalisti questo avvocato che rompe le carte in tavola (…) Se non ci fosse stata questa figura – che avrebbe creato veramente dei brutti casini tra di noi – forse saremmo stati ancora insieme…

rivela il cantautore che parlando al futuro smentisce la possibilità di tornare con loro

nella vita non sono mai tornato indietro su qualcosa. Non credo nelle minestre riscaldate (…) Ormai è uscita tanto fuori la mia vena cantautorale, questo ha portato anche allo scioglimento… Gli ultimi due dischi li ho fatti da solo praticamente. Marco e Marco suonavano dal vivo.

Infine Tommaso Paradiso parla anche della fidanzata Carolina Sansoni con cui vorrebbe mettere su famiglia: “vorrei 12 figli… Io vorrei fare tanto il padre… Non vedo l’ora che capiti…” e sui progetti futuri rivela “ho finito di scrivere un film con altri due sceneggiatori: Luca Infascelli e Chiara Barzini. Dovevamo girare in questi giorni ma poi è tutto slittato. Se amo la musica, devo dire che ancora di più amo i film”.