Bianca Guaccero ha deciso di dire la sua sulla chiusura di ‘Liberi tutti‘. Il programma, andato in onda in prima serata su Rai2, è stato chiuso alla terza puntata per ascolti bassi. Si trattava di un nuovo format, tutto da scoprire, che non ha avuto il giusto tempo per farsi amare dal pubblico. Vediamo cosa ha scritto la conduttrice sul suo profilo social.

Bianca Guaccero parla della chiusura di Liberi Tutti

Con una nota di Viale Mazzini, è stata annunciata la chiusura di ‘Liberi Tutti’, il nuovo format della Direzione Intrattenimento Prime Time, realizzato in collaborazione con Triangle Production. A seguito degli ascolti bassi (il programma ha ottenuto tra il 2 e il 3% di share), si è optato per fermarne la programmazione dopo appena tre puntate.

Il format, dedicato al fenomeno delle Escape Room, vedeva alla conduzione Bianca Guaccero insieme a Beppe Iodice e i Gemelli di Guidonia ma non ha avuto il tempo di appassionare i telespettatori. In un post sul suo profilo instagram Bianca Guaccero ha spiegato che questa chiusura rappresenta per lei comunque una vittoria:

“Ho avuto la possibilità di lavorare con un gruppo che io, ad oggi, considero un grande regalo. Nella vita non sempre si può trionfare. Ma come diceva la frase di un film che ho amato tanto, (aldilà dei sogni) “a volte quando si perde si vince”… ed io, in questa esperienza, ho vinto rapporti nuovi, sodalizi di abbracci complici, paure condivise, così come mi sono stati dimostrati principi solidi ed etica“.

La scelta del giorno della messa in onda in prima serata l’ha fortemente penalizzata, come riconosciuto anche nella nota di Viale Mazzini. ‘Liberi Tutti’ ha dovuto sfidare, il lunedì sera, il Grande Fratello su Canale 5 e le grandi fiction di Rai1 come ‘I Bastardi di Pizzofalcone‘.

“Abbiamo combattuto contro i giganti, nuotato contro critiche feroci, e talvolta con paragoni improbabili… tenacemente provato a farvi arrivare tutto l’amore che abbiamo dentro. Ed abbiamo avuto anche quella “sana follia” che il rischio comporta, nel proporre qualcosa di nuovo. Ed io sarò sempre fiera di averlo fatto, perché l’essenza di ognuno di noi passa anche e soprattutto dalle cose che non sempre vanno secondo i nostri piani“.

La Rai chiude ‘Liberi Tutti’, ma altri programmi non vanno meglio

La Rai, con questa scelta, ha fatto capire come gli ascolti siano importanti per la sopravvivenza o meno di un programma. Fa strano però notare come non siano state prese decisioni simili per altre trasmissioni che non hanno fatto registrare percentuali di share elevate. Una su tutte, ‘Il mercante in fiera‘ condotto da Pino Insegno nel pre-serale di Rai 2 che fa registrare uno share in media tra il 2 e il 2,5%. A farne le spese, per ora, è stato solo ‘Liberi tutti‘ anche se lo stop è stato deciso in accordo con la società produttrice.