A L’Eredità oggi, 18 marzo 2022, sono stati vinti 75 mila euro. Il campione Alessio ha sbaragliato il game di Rai 1 condotto da Flavio Insinna pensando a Mara Venier. Il motivo? La soluzione de la Ghigliottina aveva a che fare proprio con lei. Con la vincita di stasera Alessio si è portato a casa ben 110 mila euro.

L’Eredità oggi vinti 75 mila euro: merito di ‘zia’ Mara?

Il Campione Alessio ha portato a casa un bel bottino nella puntata di oggi de L’Eredità. Ha vinto, solo questa sera, ben 75 mila euro. In questo modo il giovane diciottenne – che sta partecipando dal 14 febbraio scorso – ha vinto in tutto ben 110 mila euro in gettoni d’oro. Tre sono stati i successi al gioco finale della Ghigliottina e nelle due vittorie precedenti aveva portato a casa complessivamente 35 mila euro.

Come è giunto alla soluzione de la Ghigliottina stasera? Ebbene Alessio ha avuto un lampo di genio grazie alla parola: “Mara“. Il giovane Campione de L’Eredità ha subito pensato alla conduttrice di Domenica In, ovvero la “zia” d’Italia. La soluzione è quindi giunta di conseguenza.

Salto sulla sedia questa sera all'#eredita per @insinnaflavio :

il preparatissimo e simpaticissimo#Alessio vince 75000€ alla #ghigliottina la parola era : ZIA pic.twitter.com/JcI3RJ6k7f — Mizrachi (@mizrachi_8955) March 18, 2022

Le altre parole?

amore

grazie

May

Leonie

Con questi indizi trovare una parola che facesse da fil rouge sembrava quasi impossibile. Eppure Alessio ci è riuscito per la gioia di tutti i suoi parenti e amici ma anche fan. Dopo una lunga presenza nel quiz di Rai 1, infatti, sono in molti a fare il tv davanti alla tv per lui.

L’Eredità: nuova vittoria

Era da un po’ di sere che nessuno riusciva a portare a casa una cifra importante come quella di stasera. Ci sono state, anche da parte di Alessio, vincite minori, ma nessuno ha mai raggiunto, nell’ultimo periodo, somme ragguardevoli. Come mai? Soluzioni troppo difficili da trovare? Stabilirlo risulta impossibile. Ciò che è certo è che Alessio, seppur giovane, ha dimostrato di essere veramente un grande campione che potrà, nel prossimo futuro, continuare a sbancare il game quiz di Rai 1 condotto da Flavio Insinna.