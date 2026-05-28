L’attesa è finalmente finita, e L’Erede (titolo originale Halef: Köklerin Çağrısı) si prepara a debuttare nella prima serata di Canale 5. I primi tre episodi della nuova serie turca andranno in onda venerdì 29 maggio, a partire dalle 21:20 sulla rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame L’Erede, puntata del 29 maggio

Le famiglie Yelduran e Kordagli sono due delle dinastie più potenti, e in passato non sono mancati scontri tra loro per affermare la supremazia e il potere. La lunga storia di rivalità sembra trovare finlmente fine con un accordo che dovrebbe portare il primogenito dei Yelduran, Serhat, a sposare Yildiz Kordagli.

Il giovane però – che è diventato un rinomato chirurgo di Istanbul – non è affatto d’accordo su questa unione, né tantomeno desidera ereditare il potere della sua famiglia. Determinato a restare fuori dagli interessi familiari, Serhat programma di trasferirsi in Germania.

Serhat incontra Melek: anticipazioni L’Erede

La vita di Serhat subisce una svolta imprevista quando conosce Melek. La ragazza è rimasta vittima di un grave incidente e viene ricoverata d’urgenza. Il giovane chirurgo decide di rinviare la sua partenza per la Germania e intervenire in sala operatoria, rivelando così il suo lato umano.

Nel momento in cui mette piede in sala operatoria per salvare Melek, Serhat non può certo immaginare che quell’incontro cambierà per sempre il corso della sua vita.

I due si trasferiscono a Istanbul e si sposano in gran segreto.

Serhat torna a Urfa nelle prossime puntate della dizi turca L’Erede

Poco dopo anche il padre di Serhat ha un infarto, e questo costringe il chirurgo a tornare a Urfa. Nel momento in cui rimette piede nella villa di famiglia, il giovane si trova immerso in un’atmosfera fatta di segreti inconfessabili, sotterfugi e complotti. Vede riaffiorare anche l’antica promessa che – come futuro capofamiglia – avrebbe dovuto onorare: sposare Yildiz.

A rendere ancora più alta la tensione c’è poi un incendio che colpisce la proprietà. Tutti temono che sia un atto di vendetta compiuto dalla famiglia rivale. I sospetti sembrano diventare certezze nel momento in cui la famiglia della sposa promessa piomba a villa Yelduran, minacciando di fare una carneficina se Serhat non prenderà in sposa la ragazza. A quel punto – per evitare ripercussioni terribili – il padre del chirurgo lo convince a sposarla con rito religioso e tenerla come seconda moglie: Serhat potrà tornare alla sua vita a Istanbul e sarà sufficiente che si faccia vedere di tanto in tanto a Urfa. Il giovane accetta ma pone una condizione: prima vuole informare Yildiz del fatto che il loro matrimonio sarà solo di facciata.