Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 30 maggio al 5 giugno? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv americana promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo una brutta vicenda che coinvolgerà Steffy. La giovane Forrester sarà drogata e imprigionata da Luna, e per lei le cose sembreranno mettersi davvero male. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni puntate italiane Beautiful: Bill non è il padre di Luna

Sarà una settimana decisamente ricca di rivelazioni, quella che attende i tantissimi fans di Beautiful. Al centro delle trame troviamo il legame tra Bill Spencer e Luna Nozawa: i due non sono padre e figlia, come evidenziato dal test del DNA.

La notizia arriva mentre Ridge e Brooke si trovano negli uffici della Forrester, intenti a discutere sul ritorno di Taylor a Los Angeles e sull’ostilità che la ex di Ridge mostra nei confronti di Hope. A portare la news ai dipendenti della Forrester Creations è R.J.. Inutile dire che la rivelazione sconvolge tutti, e li spinge a chiedersi se Poppy e Li abbiano manipolato il test di paternità spinte da un interesse economico.

Beautiful – Trame settimanali al 5 giugno: Steffy vede Luna baciare Bill

Una delle poche persone a non sapere ancora che Luna non è la figlia di Bill è Steffy. La figlia di Ridge – credendo ancora che i due siano padre e figlia – rimane sconvolta quando vede la ragazza baciare lo Spencer.

Bill affronta Luna subito dopo il bacio, chiarendo che un gesto simile non dovrà mai più ripetersi, e lei si scusa attribuendo il suo comportamento al grande affetto che ormai prova per lui. Spencer ribadisce il suo sostegno a Luna, puntualizzando che ormai la ritiene parte della sua vita anche se non vi sono legami di sangue.

Spoiler Beautiful, puntate italiane: Steffy viene rapita

La scena a cui ha assistito, lascia Steffy sconvolta. La giovane rientra a casa, dove la aspetta Finn. Tra le mura domestiche deve affrontare un’altra questione, ovvero quella del bacio tra suo marito e Hope. Mentre Ridge si mostra furioso con la giovane Logan, e la accusa di aver oltrepassato ogni limite, Brooke tenta di difendere la figlia attribuendo quel gesto sconsiderato alla sua confusione emotiva. Steffy tuttavia non può ignorare il fatto che anche Finn ha delle resposanbilità su quanto accaduto, visto che non ha saputo mettere dei paletti con Hope. La stessa cosa era già accaduta in passato con Sheila Carter.

Steffy sente il bisogno di allontanarsi per un po’, per poter riflettere sulla sua relazione con il giovane medico, e Finn è devastato dai sensi di colpa. Prima di lasciare Los Angeles, la figlia di Ridge si reca a casa di Luna: intende chiarire il comportamento che la giovane ha avuto con Bill. Nel corso della loro conversazione emergono dettagli che potrebbero indurre a pensare che vi sia la giovane Nozawa (e non sua madre Poppy) dietro ai delitti a Il Giardino. Luna si rende conto di essersi lasciata sfuggire qualcosa di troppo e corre ai ripari. Offre a Steffy un bicchiere d’acqua nel quale ha sciolto una droga: la Forrester perde i sensi e – al suo risveglio – si trova rinchiusa in una gabbia.

Cos’altro accade nella soap americana di Canale 5?

Luna a quel punto confessa il duplice delitto, e spiega alla Forrester di aver agito nel timore che potesse essere rivelata la vera identità di suo padre. Steffy la ascolta, ed è terrorizzata all’idea di trovarsi alla completa mercé di un’assassina, che la tiene prigioniera in una gabbia all’interno di un magazzino abbandonato e destinato alla demolizione.

Nel frattempo Ridge, R.J. e Finn sono preoccupati per la sua scomparsa: Steffy non si è presentata a un appuntamento importante e non risponde al telefono. Nessuno di loro però, può immaginare che la giovane sia tenuta prigioniera da Luna. Riusciranno a trovarla in tempo e a salvarla?