L’Erede (titolo originale Halef: Köklerin Çağrısı) si prepara a tornare nella prima serata di Canale 5 con tre nuovi episodi, in onda venerdì 11 settembre, a partire dalle 21:20 sulla rete ammiraglia Mediaset. Al centro delle trame troveremo Serhat, pronto a divorziare da Melek per evitare di farla soffrire ancora. Lei però non sarà disposta ad accettare un sacrificio d’amre così grande, e il suo comportamento finirà per provocare una reazione a catena dagli effetti devastanti. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame L’Erede, puntata dell’11 settembre

Spinto dalle parole di Nergis, la madre di Melek, Serhat decide di divorziare per evitare di farla soffrire ancora e liberarla dall’assurda situazione in cui l’aveva coinvolta, permettendole così di tornare alla sua vita a Istanbul.

Quando Melek scopre l’intrigo, affronta i genitori e torna alla villa Yelduran, determinata a restare con Serhat a qualsiasi costo. Nergis gioca allora l’ultima carta: minaccia Sultan di dire a Serhat che Yildiz e Melek sono sorelle, alzando la posta e mettendo tutti di fronte a una verità in grado di stravolgere gli equilibri.

Anticipazioni L’Erede, episodio serale 11 settembre

Melek riceve una brutta notizia, capace di segnarla profondamente. Davanti a lei si apre una sfida enorme e il futuro appare più incerto che mai.

Yildiz prova a riprendere una vita normale, ma capisce subito che forse non potrà mai essere solo una studentessa qualunque. Serhat cerca di restare saldo e vicino a entrambe le donne importanti per lui. Asir, intanto, si apre a nuove conoscenze.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Melek accusa Meryem di aver prima minacciato i suoi genitori al telefono, e poi averli uccisi. All’inizio però nessuno sembra voler dare credito alle sue parole. Serhat tuttavia, promette di far luce sulla vicenda e scoprire come sono andate davvero le cose. I suoi sospetti ricadono su un uomo di nome Cebrail, legato all’omicidio. La situazione però si complica quando Cebrail viene ucciso prima di rivelare la verità, lasciando aperti mille interrogativi e suscitando la sensazione che vi siano lati ancora completamente oscuri sull’intera vicenda.

Intanto si scopre che Meryem ha davvero ordinato l’omicidio per proteggere un segreto pericoloso: Melek e Yildiz sono sorelle e Melek è in realtà figlia di Ziyan, che anni prima aveva abusato di Sevde. Nel frattempo, Melek, incinta e distrutta dal dolore, decide di lasciare Urfa per mettere in salvo suo figlio e offrirgli una vita lontana da violenza e vendette. Ma Sultan cerca di impedirglielo, sostenendo che il bambino appartiene alla loro stirpe.