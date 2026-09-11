Fans di Far Away, siete pronti a scoprire cosa ci riserverà il serial drammatico turco firmato Mediaset nella settimana dal 14 al 18 settembre? La anticipazioni rivelano episodi ricchi di colpi di scena che animeranno il daytime di Canale 5. Cosa accadrà nella quattordicesima settimana di programmazione? Scopriamolo insieme.

Far Away, news puntate italiane dal 14 al 18 settembre

Nare va in ospedale con l’idea di riportare Ozkan a casa, ma con shock scopre che l’uomo è appena deceduto. Al funerale, Mine si avvicina ad Alya e le chiede se sia stata lei a volere che lei e il bambino vivessero lontano dalla villa.

Neppure dopo il funerale Sadakat e Fidan smettono di esercitare la loro influenza sui figli, arrivando persino a rimproverarli e manipolarli. Entrambe temono che la morte di Ozkan possa finalmente avvicinare di nuovo Sahin e Nare.

Anticipazioni Far Away prossima settimana

Kaya – ormai rassegnato ai desideri della madre – decide di sposare una ragazza scelta da Sadakat. Si reca in un ristorante per incontrare Ipek, figlia di un influente capo famiglia. Nello stesso locale arrivano anche Zerrin e Demir, e Kaya scopre che Ipek e Zerrin si conoscono. Questo lo spinge a prendere una decisione drastica: sposare Ipek il prima possibile, nella segreta speranza di far ingelosire Zerrin.

Alla villa, Sadakat si organizza per l’arrivo del figlio di Mine e, senza dire nulla a Cihan, compra persino una culla. Deniz, per caso, sente una conversazione tra la nonna e il padre e ne resta turbato: l’idea di un fratellino proprio non gli va giù. La sua frustrazione scatena una reazione violenta di Cihan, che perde le staffe e si scaglia contro la madre. Kaya, Nare e Alya cercano di intervenire per riportare un po’ di calma.

Nadim in fuga nelle prossime puntate Far Away

Gli Albora decidono di partire il giorno dopo per la Siria, l’intento di affrontare Hamada e scoprire finalmente chi abbia ordinato l’omicidio di Boran. Cihan, Kaya, Kadir, Muzaffer e Sahin si mettono subito sulle sue tracce. Poco prima di morire, Hamada rivela il nome del mandante: Nadim.

Quando Nadim scopre di essere ormai stato scoperto, cerca di scappare. Kaya però lo intercetta e lo costringe a seguirlo da Cihan. Durante il tragitto in auto, Nadim provoca una brusca sbandata e Kaya perde il controllo del veicolo. I due finiscono così per precipitare da un burrone.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Deniz trova la stanza allestita per il figlio di Cihan e Mine e, sconvolto dalla scoperta, scappa dalla villa. Durante la fuga, però, cade dalle scale e viene portato d’urgenza in ospedale, dove lui, Kaya e Cihan ricevono le cure necessarie. Ma fuori dalla struttura la tensione resta alta: Demir si scaglia contro Kaya.

Sahin vuole finalmente una risposta da Nare e, ora che entrambi sanno che il padre non è colpevole della morte di Boran, le chiede di decidere una volta per tutte sul loro futuro. Nel frattempo, anche Cihan e Alya arrivano a un momento cruciale: lei pensa di andarsene con il figlio per lasciarlo libero, ma lui la prega di restare. Determinato a proteggere la loro storia, Cihan affronta la madre e le lancia un ultimatum: Sadakat deve lasciare la villa, oppure se ne andranno lui e Alya.