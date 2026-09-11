Ascolti tv 10 settembre 2026: La vita da grandi, Hotel Costiera, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da
Emanuele Ambrosio
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Hotel Costiera (1)

Ascolti tv giovedì 10 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “La vita da grandi” contro “Hotel Costiera. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 10 settembre 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: La vita da grandi vs Hotel Costiera. Auditel ieri sera, 10 settembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “La vita da grandi” contro “Hotel Costiera”. Chi ha vinto?

Rai1: La vita da grandi, il film del 2025 diretto da Greta Scarano al suo debutto alla regia con protagonista Matilda De Angelis ha emozionato 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di share.

Rai 2: Europei di Pallavolo maschile, la partita Italia – Svezia ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Le cose che non sai, il nuovo programma di Eleonora Daniele ha incuriosito 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma dedico all’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti condotto da Paolo Del Debbio ha raccolto 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5: Hotel Costiera, la serie televisiva italo-statunitense con protagonisti Jesse Williams e Jordan Alexandra ha coinvolto 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1Chicago Med, la serie televisiva statunitense, trasmessa dal 17 novembre 2015 sulla NBC, creata da Dick Wolf e Matt Olmstead ha appassionato 0.000.000 spettatori (share 0.00%).

La7: Speciale PiazzaPulita, l’approfondimento in prime time condotti da Corrado Formigli che analizzano temi chiave di politica, inchieste e reportage internazionali ha interessato 0.000.000 spettatori e il 0.00%.

Tv8: L’amore bugiardo, il film thriller psicologico del 2014 diretto da David Fincher con Ben Affleck ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori (0.00%).

Nove: Francesco Cicchella – Bis: l’esilarante one-man show di comicità, musica e parodie ideato e interpretato dall’artista napoletano ha divertito 0.000.000 spettatori e il 0.00%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

  • Affari Tuoi di Stefano De Martino: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
  • Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 10 settembre 2026

RAI 1

  • La volta buona: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
  • Il Paradiso delle Signore: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
  • Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con lo 0.00% nella parte chiamata Start, 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5

  • Beautiful: 0.000.000 telespettatori con uno share del 0.00%;
  • Forbidden Fruit: 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share;
  • Far Away: 0.000.000 con uno share del 0.00%;
  • Tutto per la mia Famiglia: 0.000.000 spettatori e il 0.00%;
  • Dentro la notizia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte.
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Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.