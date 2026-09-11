Ascolti tv giovedì 10 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “La vita da grandi” contro “Hotel Costiera“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 10 settembre 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: La vita da grandi vs Hotel Costiera. Auditel ieri sera, 10 settembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “La vita da grandi” contro “Hotel Costiera”. Chi ha vinto?

Rai1: La vita da grandi, il film del 2025 diretto da Greta Scarano al suo debutto alla regia con protagonista Matilda De Angelis ha emozionato 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di share.

Rai 2: Europei di Pallavolo maschile, la partita Italia – Svezia ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Le cose che non sai, il nuovo programma di Eleonora Daniele ha incuriosito 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma dedico all’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti condotto da Paolo Del Debbio ha raccolto 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5: Hotel Costiera, la serie televisiva italo-statunitense con protagonisti Jesse Williams e Jordan Alexandra ha coinvolto 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Chicago Med, la serie televisiva statunitense, trasmessa dal 17 novembre 2015 sulla NBC, creata da Dick Wolf e Matt Olmstead ha appassionato 0.000.000 spettatori (share 0.00%).

La7: Speciale PiazzaPulita, l’approfondimento in prime time condotti da Corrado Formigli che analizzano temi chiave di politica, inchieste e reportage internazionali ha interessato 0.000.000 spettatori e il 0.00%.

Tv8: L’amore bugiardo, il film thriller psicologico del 2014 diretto da David Fincher con Ben Affleck ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori (0.00%).

Nove: Francesco Cicchella – Bis: l’esilarante one-man show di comicità, musica e parodie ideato e interpretato dall’artista napoletano ha divertito 0.000.000 spettatori e il 0.00%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi di Stefano De Martino : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 10 settembre 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con lo 0.00% nella parte chiamata Start, 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5