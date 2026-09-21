Decisione amara quella che arriva dai vertici Mediaset per i tanti fans de L’Erede. Il serial drammatico turco, dopo gli episodi andati in onda lo scorso venerdì 18 settembre, scompare dal palinsesto di Canale 5. Quali sono i motivi che hanno portato alla sospensione de L’Erede, e soprattutto quando tornerà a tenerci compagnia sul piccolo schermo?

L’Erede non va in onda venerdì 25 settembre: i motivi

Nuovo cambio di programmazione su Canale 5 per la dizi turca L’Erede. La soap – approdata in prima serata lo scorso 29 maggio – si interrompe dopo l’episodio di venerdì 18 settembre, lasciando spazio al nuovo palinsesto autunnale della rete.

Dal 25 settembre, infatti, il venerdì sera sarà dedicato al Grande Fratello Vip di Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, che raddoppierà così il proprio appuntamento settimanale. Per i fan de L’Erede, dunque, una brutta sorpresa: la vicenda di Serhat, Melek e Yıldız viene messa in pausa.

L’Erede sospesa, la delusione dei fans

Per ora la soap L’Erede è stata sospesa da Canale 5 e a rendere la decisione ancora più amara è il fatto che la prima stagione sia ben lontana dal finale. In Italia la messa in onda si è fermata al 14° episodio, mentre in Turchia la stagione ne conta 35. Non si tratta comunque, almeno per ora, di una cancellazione definitiva: Mediaset ha solo interrotto la programmazione e non ha ancora annunciato quando i nuovi episodi torneranno in TV.

Il ritorno dei programmi autunnali ha inevitabilmente stravolto il palinsesto, penalizzando soprattutto le soap turche. E dopo la sospensione di Far away nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, arriva adesso anche la notizia dello stop per L’Erede.

Quando torna su Canale 5 L’Erede?

Come si potranno vedere le prossime puntate della soap turca? Quando e dove tornerà in onda L’Erede? Al momento non è stata annunciata una data ufficiale per il ritorno, né se la soap andrà di nuovo in prima serata o verrà spostata in un’altra fascia oraria. Gli spettatori dovranno quindi attendere le prossime comunicazioni di Mediaset per sapere quando potranno riprendere la storia dal punto in cui era stata interrotta.

Nel frattempo, gli episodi già andati in onda restano disponibili su Mediaset Infinity. Una situazione che lascia il pubblico inevitabilmente in sospeso, considerando che mancano ancora 21 episodi alla conclusione della prima stagione turca. La domanda, quindi, resta aperta: L’Erede tornerà su Canale 5 o troverà una nuova collocazione?