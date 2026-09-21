Sarà un inizio settimana dal sapore decisamente amaro per i tantissimi fans di Far away. Il serial turco incentrato sulle vicende di Alya e della famiglia Albora oggi non andrà in onda. Continua a leggere per scoprire perché e quando tornerà a tenerci compagnia su Canale 5.

Far away sospesa: la soap cancellata dal palinsesto Mediaset

Era già accaduto in passato di dover rinunciare per un giorno alle vicende di Alya e Cihan, ma stavolta la sospensione ha un sapore più amaro. Far away è infatti stata sospesa: la decisione arrivata dai vertici di Cologno Monzese ha portato all’eliminazione della dizi turca dal palinsesto Mediaset.

Sebbene gli ascolti fossero buoni, il ritorno di alcuni programmi storici nel palinsesto autunnale della rete hanno costretto a delle modifiche, che hanno finito per penalizzare proprio i fans della serie turca.

A partire da oggi – lunedì 21 settembre – Far away non andrà più in onda. Con il ritorno di Uomini & Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, è stato ridisegnato completamente il pomeriggio di Canale 5, con alcune serie tv oggetto di cambio d’orario e la cancellazione di Far Away.

Come cambia il pomeriggio di Canale 5 dal 21 settembre

Gli appassionati di serie tv potranno trovare ad attenderli alle 13:55 Beautiful. La soap americana sui Forrester ci terrà compagnia fino alle 14:27 circa, quando il timone passerà a Forbidden fruit.

Le vicende di Yildiz, Sahika e Hasan Alì intratterranno il pubblico di Canale 5 fino alle 14:45, e a seguire i riflettori si sposteranno su Maria De Filippi, che con il talk show sui sentimenti Uomini & Donne ci accompagnerà fino alle 16:05. A seguire vedremo un’altra dizi turca: Tutto per la mia famiglia.

Far away, quando torna in TV?

Al momento i vrtici Mediaset non hanno comunicato una data certa per il ritorno della dizi turca. Il successo ottenuto nei mesi passati potrbbe anche aprire la strada a una programmazione serale. Non possiamo infatti escludere che – come già accaduto con altri serial turchi di successo – Far away vada a occupare la prima serata della rete ammiraglia Mediaset.

Tra le varie ipotesi, oltre a quella che la vedrebbe seguire le orma di altre dizi amatissime (come Terra Amara e Tradimento), c’è anche quella che vede le vicende di Alya e Cihan proseguire il suo cammino sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Come antivcipato, mnon possiamo ancora dirvi con esattezza dove vedremo il finale di Far Away, e anche se l’ipotesi al momento più accreditata sembra essere quella di uno spazio nella programmazione serale di Canale 5, occorrerà attendere ancora qualche giorno per capire in quale direzione intenda muoversi Mediaset.