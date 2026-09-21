Stasera, lunedì 21 settembre 2026, appuntamento con la terza puntata del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi tramesso in diretta su Canale 5. In studio ritroviamo anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della terza puntata del 21 settembre, cosa succederà?

Lunedì 21 settembre 2026 dalle ore 22.00 torna il Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi con la terza puntata e il primo verdetto del televoto. Chi sarà il primo concorrente candidato alla eliminazione di questa nuova edizione del reality show più longevo della televisione italiana? Intanto all’interno della casa nascono le prime amicizie e dinamiche tra concorrenti. Michelle Comi, la figlia adottiva di Jo Squillo, sta stringendo un rapporto d’amicizia con Megan Ria, la ex ballerina di Amici al centro del triangolo “amoroso” con Elodie e Franceska. Michelle ha parlato del rapporto profondo e speciale con la “madre” Jo Squillo.

Anche Marina La Rosa si è avvicinata a Giacomo, un rapporto speciale “madre e figlio” che ha trovato l’approvazione di Jonathan: «in un’altra epoca sarebbero stati una bellissima coppia». Ma non finisce qui: per i concorrenti del GF VIP 2026 quest’anno c’è una seconda chance di restare in gioco. A rivelarlo è stata Ilary Blasi che ha annunciato l’esistenza di un biglietto segreto, una sorta di seconda vita per tornare in gioco nella casa.

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 21 settembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della terza puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Alessandro Roncaccia, Federica Morello, Danto e Marina La Rosa? Il concorrente meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

Stando ai sondaggi online il favorito del pubblico è Marina La Rosa, la gatta morta della prima edizione del reality che raccoglie il 50% delle preferenze. A seguire Federica con il 20,97%, Alessandro con il 20,65%, mentre Giancarlo Danto sembrerebbe il concorrente a rischio con solo l’8,39%.

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, anche quest’anno torna con un doppio appuntamento settimanale. Dopo la partenza con la doppia puntata del giovedì e sabato, il reality show torna il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: