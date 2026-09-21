Ascolti tv domenica 20 settembre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Giovannino Guareschi – Non muoio nemmeno se mi ammazzano” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Giovannino Guareschi – Non muoio nemmeno se mi ammazzano vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 20 settembre 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Giovannino Guareschi – Non muoio nemmeno se mi ammazzano” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?
Rai 1: Giovannino Guareschi – Non muoio nemmeno se mi ammazzano, il film tv diretto da Andrea Porporati con protagonista Giovanni Zeno ha coinvolto 2.240.000 spettatori pari al 16% di share.
Su Rai 2: Italia-Danimarca, la partita degli ottavi di finale degli Europei di Pallavolo ha incollato alla tv 2.237.000 spettatori (13.3%).
Rai 3: PresaDiretta, il programma che racconta i temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità condotto da Riccardo Iacona ha attirato l’attenzione di 986.000 spettatori pari al 6.1% di share.
Rete 4: Giganti, il nuovo programma targato Videonews condotto da Toni Capuozzo ha interessato 358.000 spettatori con il 2.8% di share.
Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della dizi turca, incentrata su una storia di vendetta, con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu hanno coinvolto 1.740.000 spettatori con uno share del 14.5%.
Italia 1: Le Iene presentano Inside, lo spin-off del celebre programma ideato da Davide Parenti ha registrato 819.000 spettatori con il 8.5%.
La7: Unfaithful – L’amore infedele, il film del 2002 prodotto e diretto da Adrian Lyne con Richard Gere ha appassionato 291.000 spettatori con il 2.3%.
Tv8: Italia’s Got Talent, il talent show ha fatto compagnia a 354.000 spettatori con il 2.4% di audience.
Nove: Comedy Match, il programma televisivo condotto da Katia Follesa ha incuriosito 229.000 spettatori con lo 2.2%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 3.691.000 spettatori con il 21% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.113.000 spettatori con il 23.2% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 20 settembre 2026
RAI 1
- Domenica In – Il Meglio Di: 1.167.000 spettatori con il 11%;
- Dalla Strada al Palco: 953.000 spettatori con il 10.4%.
Canale 5
- L’Arca di Noè: 1.774.000 spettatori con il 14.7% di share
- Beautiful: 1.896.000 spettatori con il 17% di share;
- Tutto per la mia famiglia: 1.945.000 spettatori con il 18.6% di share;
- Forbidden Fruit: 1.873.000 spettatori con il 20% di share;
- Verissimo: 1.644.000 spettatori pari al 18.6% nella prima parte e 1.609.000 spettatori pari al 16.9% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.