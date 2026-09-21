Torna in prima serata su Raiuno dal 23 settembre uno degli appuntamenti più amati del palinsesto televisivo: Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. Il cast al completo della nuova edizione si prepara a mettersi in gioco, quest’anno con una novità di palinsesto che vede lo show spostarsi al mercoledì sera per lasciare spazio al venerdì a The Voice Senior di Antonella Clerici. Tra i concorrenti più attesi c’è Maddalena Corvaglia, storica ex Velina bionda di Striscia la Notizia, pronta a mettersi alla prova tra canto, ballo e trasformazioni. C’è chi mormora stia già prendendo intense lezioni di canto per affrontare al meglio i giudizi della giuria, e in particolare le immancabili stoccate di Cristiano Malgioglio. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Maddalena Corvaglia, che ci ha raccontato come sta affrontando la preparazione per lo show, il suo legame indissolubile con il tg satirico di Antonio Ricci e il rapporto con le critiche.

Tale e Quale Show, intervista esclusiva a Maddalena Corvaglia

Maddalena, quali personaggi ti piacerebbe interpretare sul palco di Tale e Quale Show?

“La butto lì: a un certo punto vorrei interpretare un uomo, proprio per rendere omaggio a tutti quelli che da sempre mi dicono che ho la voce un po’ maschile. Sfruttiamo questa mia raucedine”.

Come ti stai preparando per affrontare le esibizioni dal vivo? Stai prendendo lezioni di canto?

“Ho iniziato a prepararmi facendo delle lezioni di canto, anche perché non ho veramente mai cantato, neanche sotto la doccia per paura che i vicini sentissero. Ho iniziato da queste lezioni pensando che sarebbero state noiose; invece, non so se perché il vocal coach è straordinario, ma non solo le faccio volentieri, mi diverto pure! Ho iniziato nella maniera migliore in cui potessi farlo”.

Cosa ti aspetti da questa avventura televisiva?

“Ho grandi aspettative. Spero proprio di venirne fuori cambiata. Per me è un’esperienza quasi mistica: devo azzerare Maddalena, che non esisterà sul palco. Per essere brava a interpretare qualcun altro devo non esistere io. Non vedo l’ora”.

C’è qualcosa che ti spaventa particolarmente?

“Tutto! In realtà ciò che mi spaventa è non riuscire a fare bene. Quando mi butto in un progetto sono molto precisa e pretendo molto da me stessa. Qui dovrei essere un po’ più morbida, meno critica verso me stessa e pensare a divertirmi. Qualche esibizione verrà meglio, qualcun’altra meno bene, ma l’importante è fare del mio meglio senza andare fuori strada”.

Il pubblico ti ricorda ancora con grande affetto come la Velina bionda di Striscia la Notizia. Che ricordo hai e come hai vissuto la notizia della sospensione del programma?

“Lo prendo come un motivo d’orgoglio. Anche se nella vita poi ho fatto e sono diventata tante altre cose, l’idea che le Veline siano rimaste nel cuore degli italiani in modo così forte la vivo come una coccola, mi fa immensamente piacere. Mi è dispiaciuto tanto sapere della chiusura di Striscia la Notizia. Per me quel programma era una famiglia, una casa. Sapere che non c’è più, anche se io non lo facevo da tempo, fa dispiacere”.

A Tale e Quale Show dovrai affrontare il giudizio della giuria. Che rapporto hai con le critiche?

“La critica di per sé dovrebbe essere sempre qualcosa di costruttivo. La giuria di Tale e Quale Show non fa mai insulti fine a se stessi: è sempre una critica divertente, giocosa o costruttiva. Per questo ho un ottimo rapporto con tutti e tre i tipi di giudizio”.