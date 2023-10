L’era glaciale è uno dei franchise d’animazione più belli del cinema contemporaneo. Personaggi divertenti e molto ben caratterizzati vivono avventure altrettanto simpatiche e capaci di catturare l’attenzione di grandi e piccini.

L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva è il quarto riuscitissimo capitolo della saga, dove ritroviamo i protagonisti di sempre a cominciare dal punto in cui li avevamo lasciati. Risate assicurate. L’appuntamento è per la prima serata di Sabato 7 Ottobre su Italia Uno: le curiosità più interessanti le trovate di seguito.

L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva: la trama in breve

Tornato single, Scrat continua a cercare l’inafferrabile ghianda e, sfortunatissimo come sempre, involontariamente innesca un movimento che porta alla separazione dei Continenti. Manny, che si rivela genitore apprensivo di una figlia adolescente, Sid e Diego, si ritrovano così alla deriva su un iceberg galleggiante. Come se non bastasse, una combriccola di pirati si mette a fare di tutto affinché la comitiva di amici non possa fare ritorno a casa…

Le curiosità sul film

L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva è un film d’animazione del 2012 diretto da Steve Martino e Mike Thurmeier. Gli effetti speciali strepitosi non riescono ad offuscare l’intensità e l’originalità della narrazione, un bel mix di avventura, sentimento, comicità e fantasia da cui scaturisce, come la maggior parte della critica ha asserito, un capolavoro. Ecco alcune curiosità sulla pellicola: