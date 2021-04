Leonardo su Prime Video: trama e cast della serie Rai

Dopo la messa in onda su Rai1, Leonardo è interamente disponibile sulla piattaforma Prime Video. La serie incentrata sulla vita del genio Leonardo da Vinci verrà pubblicata sul servizio di streaming di Amazon. La serie è prodotta da Lux Vide e Rai Fiction con Big Light Productions in associazione con France Télévisions e RTVE in Spagna. L’arrivo di Leonardo su Prime Video è frutto di un accordo siglato con la Sony Pictures Television, che si occupa della sua distribuzione a livello mondiale. L’intera serie è visibile sulla piattaforma dal 28 aprile.

Leonardo su Prime Video: la trama della serie tv

La serie racconta, in maniera romanzata, la vita del geniale Leonardo da Vinci. Nel 1506, il più famoso artista del suo tempo viene arrestato con l’accusa di omicidio, quello di Caterina da Cremona. Stefano Giraldi, ufficiale del Ducato di Milano, è incaricato di interrogarlo per scoprire la verità. Il pittore inizia quindi a raccontargli la storia della sua vita, dal suo apprendistato nella bottega del Verrocchio all’incontro con Caterina, passando per il rapporto con il padre alle sue opere più celebri, commissionate dai grandi magnati dell’epoca. Stefano, affascinato dal racconto, inizia a sospettare che l’artista sia in realtà innocente.

Leonardo: il cast e i personaggi della serie Rai

Aidan Turner veste i panni di Leonardo da Vinci, pittore, inventore, scienziato, genio del Rinascimento, presentato come un uomo tormentato; Freddie Highmore è Stefano Giraldi, ufficiale del Ducato di Milano a cui viene affidato il compito di indagare sul caso di omicidio in cui è coinvolto Leonardo; Matilda De Angelis è Caterina da Cremona, musa e poi amica di Leonardo; James D’Arcy è Ludovico Sforza detto Il Moro; Alessandro Sperduti è Tommaso Masini, rivale e poi aiutante di Leonardo; Robin Renucci è Piero da Vinci, padre di Leonardo; Gabriel Lo Giudice è Marco; Josafat Vagni è Giulio; Andrew Knott è Alfonso; Massimo De Santis è Rinaldo Rossi; Giovanni Scifoni è Frate Luca Pacioli, colui che sprona Leonardo a realizzare L’Ultima Cena; Giancarlo Giannini è il maestro Andrea del Verrocchio; Carlos Cuevas interpreta Salaì, amante e apprendista di Leonardo; e Max Bennett è Cesare Borgia.