Col vento di Novembre, su Prime Video, arrivano diverse novità. Tra film, serie tv, ma anche reality show, il catalogo continua ad allargarsi. Tra i più attesi c’è la seconda stagione di Maxton Hall, gli ultimi episodi di The Traitors Italia e Natale senza Babbo, nuovo film original con Alessandro Gassman e Luisa Ranieri. Scopriamo insieme qualcosa di più sui titoli disponibili prossimamente.

Le serie tv e i film Prime Video più attesi di novembre 2025

Si comincia il 5 novembre con Alla ricerca di Joy di Tyler Perry, nuovo film original. La protagonista è Joy, una stilista di New York che ha differenti problematiche sia professionali che sentimentali. Incoraggiata dalle sue migliori amiche e confidando nella magia natalizia, Joy decide di seguire l’uomo di cui è innamorata fino in Colorado. Ma le cose non andranno come previsto e, come sappiamo, l’atmosfera del Natale porta inevitabilmente con sé nuovi cambiamenti.

Il 6 novembre arrivano invece gli ultimi due episodi di The Traitors Italia, reality show di successo con Alessia Marcuzzi. Arrivato ormai al capolinea, bisognerà capire chi fa parte del gruppo dei giusti e chi, invece, si nasconde sotto false identità pronto a sferrare un colpo basso e accaparrarsi il premio finale solo per sé.

Il 7 novembre invece debutta la seconda stagione di Maxton Hall- il mondo tra noi, serie tv che ha ottenuto un grande successo. Dopo la notte passata con James e la sua aspirazione sempre più vicina, Ruby sembra aver ottenuto tutto quello che voleva. Purtroppo gli imprevisti sono dietro l’angolo, e tutto cambia quando nella famiglia di James accade un avvenimento destinato a modificare tutti gli equilibri. Ruby, ormai col cuore a pezzi, se da una parte vorrebbe la sua vecchia vita senza il mondo elitario del Maxton Hall, dall’altro non riesce a dimenticare James, che sta facendo di tutto per riconquistarla.

Le novità non finiscono qui. Questo Novembre infatti porta con sé anche BAT-FAM, nuova serie animata original disponibile dal 10 novembre. Composta da dieci episodi, BAT-FAM segue le avventure di Batman, Alfred e del giovane Damian Wayne, che danno il benvenuto a Alicia Pennyworth, la nipote di Alfred; Claire, una supercattiva recentemente redenta; Ra’s al Ghul, adorato “Pap Pap” di Damian, anche nemico storico di Batman; Man-Bat e Selina, l’amata gatta di famiglia. Tutti insieme affronteranno le sfide della vita quotidiana, mentre cercheranno di proteggere le strade di Gotham City.

Playdate

Il 12 novembre è la volta di Playdate, action comedy in cui Brian (Kevin James), un contabile disoccupato, accetta di organizzare un incontro con Jeff (Alan Ritchson), un carismatico papà casalingo, e i loro figli. Ma invece di essere un pomeriggio tranquillo, Brian e Jeff si ritrovano coinvolti in una frenetica lotta per la sopravvivenza, inseguiti da una spietata banda di mercenari.

Ma anche un’altra serie animata è prevista per il 19 novembre: The Mighty Nein.

Con 8 episodi di cui i primi 3 disponibili dal 19 novembre, mentre i successivi disponibili uno a settimana, The Mighty Nein racconta la storia di un gruppo di fuggitivi ed emarginati, legati da segreti e cicatrici. Quando una potente reliquia arcana cade in mani pericolose, il gruppo dovrà collaborare per salvare il regno.

Infine, concludiamo con Natale senza Babbo, commedia natalizia molto attesa. Con Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann, la storia segue Babbo Natale nel pieno di una crisi esistenziale che decide di prendersi una vacanza, scomparendo improvvisamente. Sua moglie Margaret decide allora di rimboccarsi le maniche e salvare uno dei giorni più speciali dell’anno. Numerosi ostacoli si metteranno sulla sua strada come la Befana e Santa Lucia, determinate ad approfittare dell’occasione per rubare la scena a Babbo Natale.