Natale è alle porte e Prime Video è pronto ad accoglierlo con alcune novità. Dalla nuova commedia natalizia Oh. What. Fun. con Michelle Pfeiffer, ma anche l’attesissima nuova stagione di Fallout, serie tv basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, la piattaforma è pronta a sorprenderci. Scopriamo insieme qualcosa di più.

Le serie tv e i film Prime Video più attesi di dicembre 2025

La magia delle feste comincia a farsi sentire anche online. Prime Video, per il periodo natalizio, ha in serbo alcune novità disponibili prossimamente.

Si comincia il 3 dicembre con la nuova commedia natalizia Oh. What. Fun. Michelle Pfeiffer è la protagonista, e interpreta Claire Clauster una donna che tiene unita la sua caotica e adorabile famiglia durante le festività natalizie. Ma quest’anno, dopo aver organizzato una gita speciale, i suoi familiari la lasciano sola a casa. Offesa e esasperata, Claire decide di partire improvvisamente. Mentre la sua famiglia si affanna a cercarla, scopre la magia inaspettata di un Natale diverso dal solito.

Il 10 dicembre invece sarà disponibile il film Merv. In questa commedia romantica i protagonisti sono Anna (Zooey Deschanel) e Russ (Charlie Cox). Dopo la loro separazione, i due sono costretti ad affrontare la custodia condivisa del loro amato cane Merv, che ha perso vivacità dopo la fine della loro relazione. Ma quando si ritroveranno in vacanza insieme, Anna e Russ si renderanno conto che il cuore spezzato del loro cane potrebbe riaccendere la scintilla anche nel loro rapporto.

I dispetti di Cupido tornano alla ribalta anche il 12 dicembre con la rom-com Dimmelo Sottovoce. La storia segue Kamila Hamilton, che dovrà gestire il ritorno dei fratelli Di Bianco, destinati a sconvolgere di nuovo i suoi equilibri. Sette anni prima, il suo primo bacio con Thiago e la protezione che le offriva Taylor le avevano infatti segnato la sua vita per sempre. Riuscirà a resistere alla presenza di Thiago e al fascino di Taylor?

Sul versante delle serie tv invece, arriva l’attesissima seconda stagione di Fallout. Composta da 8 episodi, uno disponibile ogni settimana fino al finale di stagione il 4 febbraio 2026, la serie vede protagonisti Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias e Frances Turner. Questo nuovo capitolo riprendere dall’epico finale della prima e accompagna gli spettatori in un viaggio attraverso le terre desolate del Mojave fino alla città post-apocalittica di New Vegas.

Infine, il 31 dicembre, si aggiunge al catalogo Trap House. Un film d’azione che vede protagonisti un agente sotto copertura della DEA e il suo partner, dove i due dovranno affrontare un gruppo di imprevedibili ladri, i loro stessi figli adolescenti. I ragazzi infatti hanno cominciato a derubare un pericoloso cartello, sfruttando le tattiche dei loro genitori e condividendo informazioni top-secret.

Natale senza Babbo, il film natalizio italiano con Alessandro Gassman e Luisa Ranieri

Per sentire ancora di più l’atmosfera natalizia, dal 28 novembre è disponibile Natale senza Babbo, la nuova commedia natalizia con protagonisti Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann. Quest’ultimo interpreta Babbo Natale nel pieno di una crisi esistenziale, che decide di prendersi una vacanza scomparendo improvvisamente. Sua moglie Margaret (Luisa Ranieri) sarà quindi costretta a rimboccarsi le maniche e salvare uno dei giorni più speciali dell’anno. Ma sulla sua strada ci saranno degli imprevisti: la strega Sabrina (Caterina Murino), conosciuta come la Befana, e Santa Lucia (Valentina Romani), sono infatti determinate a rubare la scena a Babbo Natale e diventare le protagoniste delle Feste.