Questo Novembre, anche Disney+ riserva alcune sorprese. Tra qualche film, come il nuovo capitolo dei Fantastici 4 con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach, e serie tv come All’s Fair, nuovo legal drama, il catalogo si allarga. Prima di arrivare al periodo natalizio, vediamo insieme cosa ci attende sulla piattaforma in questi giorni.

Le serie tv e i film Disney+ più attesi di novembre 2025

Si inizia il 4 novembre con i primi tre episodi della nuova serie tv All’s Fair. Questo titolo segue un team di avvocatesse divorziste, che decidono di lasciare uno studio prettamente maschile per aprire una loro attività di successo.

Il 5 novembre invece arriva I Fantastici 4: gli inizi, uno degli ultimi capitoli dell’MCU. Ambientato in un mondo retro-futuristico ispirato agli anni ‘60, dopo una missione nello spazio, i quattro supereroi si ritrovano a dover difendere la Terra e l’umanità da una minaccia aliena e dal suo enigmatico Araldo.

Passiamo al 13 novembre, data in cui debutta La vita segreta delle mogli mormone stagione 3. Le protagoniste stanno affrontando una profonda crisi di amicizia, dove la fiducia viene messa continuamente alla prova e i confini tra realtà e finzione sono sempre più sbiaditi. Ma quando la ricerca della verità le mette in discussione, inizia una battaglia morale e si accende uno scontro tra #Momtok e #Dadtok.

Il giorno dopo invece, il 14 novembre, sarà disponibile A very Jonas Christmas movie, un film dedicato ad una delle boyband più amate di sempre. I Jonas Brothers, dopo aver concluso il loro tour con un grande concerto a Londra, desiderano tornare a casa per trascorrere il Natale con le rispettive famiglie. Ma emergono difficoltà e dinamiche tra di loro che faranno aumentare le tensioni. Con brani inediti e ospiti speciali famosi, i fratelli dovranno imparare ad attingere dallo spirito natalizio per riallacciare i rapporti.

Il 19 novembre è invece la volta di un altro film, La mano sulla culla. La storia segue Caitlin Morales, una ricca mamma di periferia che assume una nuova tata, Polly Murphy. Presto però, Caitlin scoprirà che Polly non è la persona che dice di essere, e oscuri segreti torneranno a galla.

Passiamo al 24 novembre, dove arriva il documentario Chris Hemsworth: un memorabile viaggio on the road. In questo racconto intimo e personale, Chris punta la telecamera sulla propria famiglia. Dopo la recente diagnosi di Alzheimer di suo padre, i due intraprendono un emozionante viaggio nel passato, esplorando la scienza delle relazioni sociali e rivisitando luoghi e volti significativi, riportando in vita ricordi preziosi.

Infine, dal 26 novembre debutta The Beatles Anthology. La storica docuserie raccontata dagli stessi Beatles esplora la vita e l’epoca di una delle band più influente e amata di tutti i tempi. Tra primi anni difficili e ambiziosi, fino al fenomeno della Beatlemania e alla fama mondiale, la serie esplora numerosi momenti inediti dei Beatles. Splendidamente restaurata da Park Road Post di Peter Jackson a Wellington, in Nuova Zelanda, questa serie contiene anche un nono episodio con filmati mai visti prima di Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr durante la creazione della serie originale Anthology e del progetto musicale degli anni ‘90.