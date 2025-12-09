A Dicembre arrivano alcuni titoli interessanti anche su Disney+. Dal brillante I Roses, commedia con protagonisti Olivia Colmane Benedict Cumberbatch e remake del film del 1989, a The Lowdown, serie tv ad alta tensione con Ethan Hawke, il catalogo si arricchisce di nuove proposte. Scopriamo insieme cosa vedere questo mese su Disney+.

Le serie tv e i film Disney+ più attesi di dicembre 2025

Tra le novità più attese del periodo c’è I Roses, rivisitazione del grande classico La guerra dei Roses. Disponibile già dal 3 dicembre, la storia segue Ivy e Theo Rose, una coppia apparentemente perfetta. Ma sotto questa facciata, mentre la carriera di Theo precipita e le

ambizioni di Ivy decollano, si scatena una feroce competizione tra i due che porta a galla passati rancori.

Dall’8 dicembre arriva invece Star Wars: Young Jedi Adventures. Ambientata durante l’era dell’Alta Repubblica, questo titolo segue i giovani Jedi Kai Brightstar, Lys Solay e Nubs mentre studiano le vie della Forza dal Maestro Jedi Yoda. Gli studenti, intanto, esplorano la galassia e aiutano i cittadini e le creature in difficoltà.

Un atteso ritorno invece è previsto il 10 dicembre con la seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo. Dopo che la barriera del Campo Mezzosangue viene infranta, Percy si imbarca in un’epica odissea nel Mare dei Mostri in cerca di Grover e del leggendario Vello d’Oro. Con l’aiuto di Annabeth, Clarisse e del ciclope Tyson, dovranno fermare Luke e il Titano Crono prima che il loro piano distrugga il piano Mezzosangue e, di conseguenza, l’intero Olimpo.

Infine, dal 26 dicembre, arriva The Lowdown, serie tv che segue le coraggiose imprese del giornalista Lee Raybon. Quando la pubblicazione dell’ultima inchiesta di Lee, un’indagine approfondita sulla potente famiglia Washberg, è seguita dal sospetto suicidio di Dale Washberg, Lee capisce di essersi imbattuto in qualcosa di grosso e pericoloso.

La docuserie e il film di Taylor swift

Per i fan della celebre e acclamata cantante, dal 12 dicembre saranno disponibili The End Of An Era e Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show. Il primo, con due episodi a settimana, è una docuserie intima sulla vita di Taylor mentre il suo tour era sulla prima pagina di tutte le copertine ed emozionava i fan di tutto il mondo. Non mancheranno anche estratti di artisti, familiari e amici, tra cui Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran e Florence Welch.

Invece, Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, è il film del concerto integrale, registrato durante l’ultimo show del tour, girato a Vancouver, British Columbia. Qui, viene presentato per la prima volta l’intero set di “The Tortured Poets Department”, inserito nel tour dopo l’uscita dell’album nel 2024.