Tutto pronto per una nuova puntata de “Le Ragazze“, il programma che racconta storie di vita, storie di donne che grazie al loro sguardo illuminano eventi della nostra storia recente. A raccontare le storie le dirette protagoniste e la voce narrante di Francesca Fialdini. Scopriamo tutte le anticipazioni e le protagoniste della puntata di stasera, venerdì 1 novembre 2024.

Le Ragazze stasera su Rai3 con Francesca Fialdini: le anticipazioni

Venerdì 1 novembre 2024 dalle ore 21.20 appuntamento con la sesta puntata della nuova stagione de “Le Ragazze” condotto da Francesca Fialdini. Il programma di Rai Cultura realizzato da Pesci Combattenti racconta il microcosmo di ogni singola donna, famosa o comune che sia si allarga ad un piano più ampio, quello del contesto storico in cui si è trovata a vivere e degli eventi che l’hanno sfiorata o che ha vissuto da protagonista. Ogni epoca rivive anche attraverso il prezioso repertorio delle Teche Rai e di una colonna sonora costruita ad hoc per ciascun decennio.

La prima “ragazza” della puntata di stasera è Franca Cancogni, traduttrice di Joyce, D.H. Lawrence e Conrad per Einaudi. Non solo, la Cancogni si è fatta apprezzare anche come sceneggiatrice per la Rai di serie come “A Come Andromeda”. Spazio poi al racconto delle ragazze degli anni 40: Adua Veroni, la prima moglie di Luciano Pavarotti, che per più di 40 anni ha condiviso l’esistenza con il tenore, aiutandolo e sostenendolo negli anni che hanno decretato il suo successo. E ancora la storia di Luciana Romoli, testimonianza viva di chi a soli 8 anni si ribellò alle leggi razziali del 1938 e a 14 divenne staffetta partigiana.

Le ragazze degli anni ’70 e ’80 di stasera, venerdì 1 novembre 2024

Durante la puntata di stasera, venerdì 1 novembre 2024, de Le Ragazze ospite anche Monica Guerritore chiamata a rappresentare le ragazze degli anni ’70. Attrice di grande talento, Monica Guerritore è tra le protagoniste più importanti del teatro italiano, scoperta giovanissima da Giorgio Strehler, si è poi affermata come attrice a tutto tondo. Spazio poi alla storia di Letizia Lopez, sorella di Rosaria, vittima di uno dei fatti più orribili che la cronaca ricordi, il massacro del Circeo avvenuto nel 1975.

A chiudere la storia di una ragazza del nuovo millennio: Elisa Marconi lavora in un reparto di radio-oncologia pediatrica, ha scelto di stare con i bambini e aiutarli a superare la paura e tutte quelle emozioni che altrimenti durante le terapie vivrebbero da soli.