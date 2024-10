“Le Ragazze” torna in tv questa sera, martedì 8 ottobre 2024, in prima serata su Rai 3 con nuove storie. Francesca Fialdini racconta ogni martedì l’universo femminile nel corso dei decenni. Il programma di Rai Cultura realizzato da Pesci Combattenti, avrà come ospite questa sera Simona Marchini, nota al grande pubblico per i suoi straordinari personaggi comici e per la partecipazione a “Quelli della Notte” al fianco di Renzo Arbore.

Questa sera, martedì 8 ottobre 2024, in prima serata su Rai 3 la conduttrice Francesca Fialdini torna in onda con “Le Ragazze”, programma tv dove ad essere raccontate sono le storie dell’universo femminile nel corso dei decenni. Durante la puntata di questa sera verrà raccontata la storia della ragazza degli anni ’60 con protagonista Simona Marchini, che nel corso dell’intervista, parlando della sua carriera ha dichiarato: “Devo tutto a Don Lurio. Sì, Don Lurio. Mi fece chiamare al telefono da Romolo Siena, il regista dei varietà Rai del sabato sera: ‘Lei deve fare un provino con noi’. Un altro po’ svengo. Don Lurio mi mandò un taxi e mi portò al provino. Due giorni dopo era fatta”.

Chi è Simona Marchini, ospite a “Le Ragazze” con Francesca Fialdini

La Ragazza degli anni ‘60. Simona Marchini, nota al grande pubblico per i suoi straordinari personaggi comici e per la partecipazione a “Quelli della Notte” al fianco di Renzo Arbore. Nasce a Roma nel 1941 in una famiglia di costruttori. Fin da piccola, respira le idee antifasciste. Poi, l’incontro con Don Lurio, che riconosce il suo talento brillante e la incoraggia a fare un provino. Da qui nasce il suo primo personaggio, quello della prostituta Iside Martufoni, l’ammiraglia della Balduina e poi molti altri, come quello della telefonista di “Quelli della notte”. Tuttavia, la passione più grande, trasmessale dal padre tanto amato, è quella per l’arte. Ancora oggi, Simona gestisce con successo la galleria d’arte di famiglia, da lei riaperta nel nel centro di Roma.

Il cast tecnico del programma

“Le Ragazze” è un programma di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa scritto da Cristiana Mastropietro con Francesco Calella, Gianluca De Martino, Diego Di Gianvito, Giulia Rossi e Claudia Panero e prodotto da Pesci Combattenti per Rai Cultura. La regia dello studio è di Riccardo Mastropietro, la regia delle storie è di Antonio Miorin. Delegato Rai: Giulia Lanza. Produttore esecutivo Pesci Combattenti: Riccardo Mastropietro.