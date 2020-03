Ormai è diventato di moda fare delle proposte di matrimonio in Tv. Sia le persone comuni che i vip sempre più spesso usano il tubo catodico per chiedere in matrimonio il partner di turno. Ha aperto le danze, per così dire, Daniele Bossari quando chiese alla sua compagna Filippa Lagerbäck di sposarlo in diretta nazionale durante il “GF Vip” del 2017. Ma quali sono le altre proposte fatte in tv? Eccole…

Le nozze spopolano in tv: ecco le più “emblematiche”

Grazie al sempre informatissimo Tv Sorrisi e Canzoni vi elenchiamo quali sono state le proposte di matrimonio più belle e significative che abbiamo visto in tv.

C’È POSTA PER T E Gabriele ha sfruttato l’aiuto del fratello, il comico Amedeo, per dichiararsi alla sua Giorgia.

Dopo aver vinto la gara, Antonio ha fatto trionfare anche l'amore chiedendo la mano di Daniel.

Un concorrente ha ottenuto da Paolo Bonolis l'onore di fare la proposta durante lo show.

Il tenore Vittorio Grigolo ha scelto "All together now" per… stupire l'amata Stefania e chiederle la mano.

L’amore in televisione: perchè si chiede la mano in tv?

Prima era “d’obbligo” la serenata, la cena e il classico anello ma in contesti più intimi. Ora invece, la location più ambita è la scatola magica, ovvero la televisione. Chiedere la mano della propria dolce metà è un momento che rimarrà nella memoria di entrambi. Perché allora non farlo… di fronte a milioni di spettatori? Le proposte di nozze spopolano in tv e ve ne abbiamo elencato qualcuna.

Ma perchè c’è questa voglia di protagonismo? O forse è più semplicemente un bisogno di condividere la propria felicità con un pubblico che altrimenti non sarebbe possibile avere? Insomma, aldilà di dove venga fatta la proposta è bello pensare che l’amore non ha confini e limiti e mai come in questo momento ne abbiamo bisogno!!