Su Disney plus sono in arrivo molte interessanti novità. Nel mese di Giugno infatti saranno disponibili alcuni dei film più amati dell’ultimo anno, come A Real Pain o FolleMente, la brillante commedia di Paolo Genovesi. Ma si torna anche tra le sfide culinarie ad alta tensione con la quarta stagione di The Bear, celebre serie tv con protagonista Jeremy Allen White. Vediamo insieme ulteriori dettagli sui prossimi titoli di Disney+.

Le novità più attese su Disney Plus a Giugno 2025

Il primo titolo in arrivo il 4 giugno su Disney+ è A Real Pain, film drammatico scritto e diretto da Jesse Eisenberg con Kieran Culkin come co-protagonista. La trama segue due cugini, David e Benji, dal carattere completamente opposto, che decidono di partire per un tour in Polonia in onore della loro amata e defunta nonna. Durante questo viaggio, tornano a galla ricordi e vecchie tensioni.

Il 6 giugno invece è la volta di un altro film, Predator: Killer of Killers. Pellicola d’animazione ambientata nell’universo Predator, la storia segue tre dei guerrieri più feroci della storia umana: una razziatrice vichinga, un ninja nel Giappone feudale e un pilota della Seconda Guerra Mondiale. Nonostante siano degli spietati assassini, restano solo prede da divorare per il loro nuovo terribile avversario: il Predator, killer dei killer per eccellenza.

Nella stessa data arriva anche FolleMente, l’ultima brillante commedia di Paolo Genovese. Al centro della trama, c’è il primo appuntamento tra Lara (Pilar Fogliati) e Piero (Edoardo Leo). Insieme a loro, saranno protagonisti anche le loro emozioni che, sorprendentemente, prendono vita. Tra dialoghi serrati e ironia, il film esplora con leggerezza ma anche con intelligenza, quei meccanismi mentali tipici di questi primi incontri.

Dall’8 giugno sarà poi disponibile il documentario I segreti dell’oceano con David Attenborough. Attraverso questo titolo, il divulgatore scientifico mostrerà gli habitat sottomarini più spettacolari del pianeta, sottolineandone l’importanza vitale e mettendo a nudo i maggiori problemi che affliggono l’oceano. Allo stesso tempo però, David racconterà anche una storia di speranza per la vita marina.

Dal 25 giugno debutteranno invece i primi tre episodi di Ironheart, nuova serie tv Marvel. Ambientata dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, Ironheart segue la storia di Riri Williams (Dominique Thorne) una ragazza dalla mente geniale che viene espulsa dal Mit. Tornata a Chicago per lasciare un suo segno nel mondo, Riri si imbatte con qualcosa di inaspettato: la magia. La situazione diventa ancora più insolita quando lungo il suo cammino incontra The Hood, un criminale che usa le arti oscure per i propri scopi. La ragazza si ritroverà quindi costretta a compiere delle scelte inaspettate.

Le sorprese sulla piattaforma non finiscono qui. Il 26 giugno arriva infatti la quarta stagione di The Bear, acclamata serie tv con Jeremy Allen White, Ayo Edebiri e Ebon Moss-Bachrach. In questo nuovo capitolo, riprendono i ritmi frenetici del The Bear, tra nuove sfide e grande determinazione per portare il ristorante ad un livello superiore.