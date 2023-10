Nuovo appuntamento con Le Iene Show, il programma cult di Italia 1 condotto quest’anno da Veronica Gentili con Max Angioni. Scopriamo tutte le anticipazioni, gli ospiti e i servizi al centro della puntata di stasera, martedì 17 ottobre 2023.

Le Iene, gli ospiti di stasera: martedì 17 ottobre 2023

Martedì 17 ottobre 2023 dalle ore 21.16 su Italia 1 va in onda la nuova puntata de Le Iene, il programma di approfondimento e attualità condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Un nuovo imperdibile appuntamento con uno dei programmi più seguiti dal pubblico televisivo italiano, che propone inchieste e servizi giornalistici con uno stile irriverente e satirico. Tra gli ospiti della puntata di stasera, protagonisti di monologhi ed interventi destinati a far riflettere: lo scrittore e giornalista Alessandro D’Avenia. E ancora: il rapper Boro Boro ai vertici delle classifiche con il brano “Cadillac” e il comico e attore Daniele Raco.

Ma passiamo ai servizi della puntata di stasera. Da segnalare l’intervista di Gaston Zama all’attivista egiziano Patrick Zaki che ha da poco pubblicato il libro “Sogni e illusioni di libertà. La mia storia” dove racconta la sua detenzione in Egitto. Spazio poi all’inchiesta sul Calcioscommesse di Filippo Roma. La iena ha intervistato: Giuseppe Signori e Carlo Gervasoni, i due ex calciatori protagonisti del primo scandalo di “Scommessopoli” nel 2011. Il tema del calcioscommesse è tornato attuale per il coinvolgimento dei giocatori Nicolò Zaniolo, Nicolò Fagioli e Sandro Tonali nell’inchiesta della Procura di Torino sulle scommesse illecite.

Domani sera, martedì 17 ottobre, Patrick Zaki parla in esclusiva al nostro @GastonZama #LeIene pic.twitter.com/ATJ0iAOF5v — Le Iene (@redazioneiene) October 16, 2023

Le Iene, i servizi della puntata di stasera su Italia 1

Durante la puntata di stasera, martedì 17 ottobre 2023 de Le Iene Show, spazio anche ad una vecchia intervista del 2009 di Luigi Pelazza che aveva incontrato due bambini, Daniel e Abdalla, uno israeliano, l’altro palestinese. Nell’intervista i due bambini parlavano della guerra in Medio Oriente; una intervista che mai come oggi risuona più attuale che mai visto il massacro in corso tra Hamas e Israele.

Spazio poi al servizio di Antonino Monteleone dedicato alla Strage di Erba, l’omicidio multiplo commesso nella cittadina in provincia di Como l’11 dicembre del 2006. E ancora: si parla di frode alimentare nell’inchiesta di Veronica Ruggeri che racconta il caso di una famosa catena di ristoranti italiani.

L’appuntamento con Le Iene è il martedì in prima serata su Italia1, ma anche in streaming sul sito www.iene.it.