Tutto pronto in prima serata su Italia1 per una nuova puntate “Le Iene”, il programma condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Ecco le anticipazioni, gli ospiti e i servizi al centro della puntata di stasera, martedì 28 novembre 2023.

Martedì 28 novembre 2023 dalle ore 21.17 appuntamento con una nuova puntata de Le Iene Show, il programma cult condotto da Veronica Gentili con la partecipazione di Max Angioni e trasmesso in prima serata su Italia1. Tra gli ospiti in studio di stasera: l’attrice Cristina Marino protagonista di un monologo. Spazio poi ai temi e i servizi della puntata. Si inizia con Stefano Corti che indaga sul mondo del bodybuilding, la disciplina che permette di modellare il corpo in base ai propri canoni estetici. Come fanno questi guru del fitness ad avere questi fisici così curati? Sono frutto di una corretta alimentazione oppure c’è anche una componente di doping?

Per scoprirlo l’inviato ha deciso di mettere alla prova tre fenomeni natural sottoponendoli a un test antidoping in Svizzera in grado di analizzare i loro valori negli ultimi tre anni e mezzo.

Le Iene, i servizi di stasera: martedì 28 novembre 2023

Durante la puntata de Le Iene di martedì 28 novembre 2023 si torna a parlare anche di Gisella Cardia, la nota veggente di Trevignano Romano. L’inviato Gaston Zama è pronto a svelare, una volta per tutte, tutta la verità nascosta sulla veggente. Prosegue il reportage iniziato alcuni mesi fa con una seconda parte. Spazio ad una intervista alla veggente, ma anche ad un momento di grande importante per la “santona”. In particolare l’inviato ha seguito la veggente riprendendola anche durante il momento dell’apparizione della Madonna.

Questo e tanto altro tra i servizi della puntata di stasera, martedì 28 novembre 2023, de Le Iene Show in onda in prima serata su Italia 1 e in streaming online sul sito www.iene.it.