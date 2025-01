Torna in prima serata su Italia 1 la nuova stagione de Le Iene Show, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti. Scopriamo tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni al centro della puntata di stasera, martedì 28 gennaio 2025.

Le Iene puntate, le anticipazioni e gli ospiti stasera: 28 gennaio 2025

Stasera, martedì 28 gennaio 2025 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata de “Le Iene“, il programma ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni in prima serata su Italia 1. Dopo l’appuntamento della domenica, il popolare programma di inchiesta torna in onda anche il martedì con tanti ospiti tra cui il cantautore e rapper italiano Chiello, pseudonimo di Rocco Modello.

Ma passiamo ai servizi al centro della puntata di stasera, martedì 28 gennaio 2025. Si parte con il servizio di Giulio Golia dedicato a Mattia Lucarelli e Federico Apolloni. I due giovani calciatori del Livorno sarebbero stati coinvolti in una violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa americana di 22 anni a marzo 2022. L’abuso sarebbe stato commesso dai due sportivi con altri tre ragazzi. Nel 2024, il Tribunale di Milano li ha condannati, in primo grado, a 3 anni e 7 mesi di reclusione. In esclusiva, Giulio Golia ha incontrato i due giovani protagonisti della vicenda per una intervista esclusiva in cui racconteranno per la prima volta i fatti dal loro punto di vista. Inoltre spazio anche alle parole di Cristiano Lucarelli, ex calciatore e padre di Mattia.

Le Iene, i servizi di stasera: martedì 28 gennaio 2025

Nella puntata di stasera, martedì 28 gennaio 2025, de Le Iene Show spazio anche ala servizio di Nicolò De Devitiis che ha seguito i tre tenori de Il Volo a Parigi durante una delle loro date del tour. Un incontro riavvicinato con Piero, Gianluca e Ignazio, il popolare trio nato nel programma “Ti lascio una canzone” di Antonella Clerici.

Infine il servizio di Nina Palmieri che è tornata ad occuparsi della morte di Liliana Resinovich. Cosa è successo alla donna? L’inviata de Le Iene ha vissuto una giornata a stretto contatto con Sebastiano Visintin, il marito della vittima. La Palmieri ha cercato di approfondire alcuni punti ancora poco chiari della vicenda. L’uomo ha un alibi informatico, anche se la mattina della scomparsa della moglie c’è un buco di tre ore in cui il suo telefonino risulterebbe spento. Come mai? Secondo quanto affermato dal diretto interessato sarebbe rimasto nel magazzino ad affilare coltelli. Rimane però da chiarire quanto questa versione sia effettivamente attendibile.

L’appuntamento con Le Iene è in prima serata su Italia 1.