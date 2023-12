Le Iene, stasera su Italia 1: le anticipazioni, i servizi e gli ospiti di martedì 12 dicembre 2023

Tornano Le Iene in prima serata su Italia 1. Il programma cult condotto da Veronica Gentili e Max Angioni è pronto a stupire ancora una volta i telespettatori con tanti nuovi servizi da non perdere. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, martedì 12 dicembre 2023.

Le Iene puntate, le anticipazioni e gli ospiti stasera: martedì 12 dicembre 2023

Martedì 12 dicembre dalle ore 21.20 appuntamento con “Le Iene“, il programma ideato da Davide Parenti e condotto quest’anno da Veronica Gentili con Max Angioni. Questa settimana in studio due ospiti protagonisti di due monologhi. Si parte da Vanessa Ferrari, ginnasta italiana, campionessa del mondo nel 2006, campionessa europea nel 2007 e vicecampionessa al corpo libero ai Giochi olimpici di Tokyo 2020. Il secondo ospite è Andrea Arru, attore e modello italiano che ha vinto il premio Giovane attore al Festival del Cinema di Maratea 2022 e il premio speciale al Rec Film Festival di Rimini 2023 “per aver rappresentato con passione e determinazione l’universo giovanile”

Le Iene, i servizi di stasera: martedì 12 dicembre 2023

Ma passiamo ai servizi al centro della puntata di stasera de Le Iene in onda martedì 12 dicembre 2023 in prima serata su Italia1. Si parte con il servizio di Nicolò De Devitiis dedicato ad Achille Lauro, uno dei cantautori più eclettici del panorama musicale italiano. L’inviato de Le Iene ha trascorso due giorni in compagnia del cantautore tra studio di registrazione, palestra e una visita in ospedale dove i due hanno incontrato alcuni bambini malati oncologici. Spazio poi al servizio di Nina Palmieri che ha incontrato Edita, Lara e Matilda, tre delle aspiranti attrici che hanno denunciato il finto regista Claudio Marini per violenza sessuale. Il Tribunale di Roma ha condannato in primo grado il cinquantunenne a 11 anni e 9 mesi.

Vi ricordate la storia di zia Emanuela? Pensava di aiutare suo nipote a seguire il suo sogno in giro per il mondo ma era tutta una menzogna, come aveva raccontato a @GiovannaNinaPal. La nostra Bianca Vitali ci aggiorna sulla vicenda con un messaggio proprio di Emanuela #LeIene pic.twitter.com/5UetfLMkaD — Le Iene (@redazioneiene) December 11, 2023

Tra i servizi di stasera anche la storia di Assane Gnoukouri raccontata da Nicola Barraco. L’ex giocatore dell’Inter è finito a sua insaputa al centro dell’inchiesta sui baby calciatori africani. Un’inchiesta che ha infranto il sogno del giovane campione scoperto nel 2015 dall’Inter. Da allora la sua vita è cambiata: oggi Assane vive in Italia senza permesso di soggiorno e con due procedimenti penali in corso che lo vedono sia vittima che imputato.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera de Le Iene, in onda su Italia 1.