Le Iene Show, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti, torna in prima serata su Italia 1 con un nuovo imperdibile appuntamento. Ecco tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni al centro della puntata di stasera, martedì 14 maggio 2024.

Le Iene puntate, le anticipazioni e gli ospiti stasera: martedì 14 maggio 2024

Martedì 14 maggio 2024 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Le Iene“, il programma ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni su Italia 1. Ospiti in studio della puntata di stasera: l’attrice Lea Gavino e lo speaker radiofonico Wad protagonisti di due monologhi.

Ma passiamo ai servizi della puntata. Antonino Monteleone si occupa della vicenda di cronaca di Alessia Pifferi, la donna condannata all’ergastolo con l’accusa di aver fatto morire di di stenti la figlia Diana di soli 18 mesi. Con Filippo Roma, invece, si torna a parlare di Francesco, l’uomo di 79 anni che sarebbe stato truffato da una giovane 27enne. Si tratta di una vicenda e complicata che vede il povero anziano vivere in affitto, a trovare un modo per saldare i suoi debiti e a continuare a lavorare per far fronte alle spese. Intanto in Romania la vicenda è diventata un caso nazionale.

Le Iene, i servizi di stasera: martedì 14 maggio 2024

Nella puntata di stasera, martedì 14 maggio 2024 de Le Iene, spazio anche al servizio di Nicolò De Devitiis che si occupa della storia di Baby Gang. Il trapper è tornato in carcere a fine aprile per alcune foto pubblicate sul profilo Instagram e utilizzate per promuovere l’ultimo disco di inediti. L’inviato e il manager del cantante cercheranno di fare chiarezza su quanto successo e leggeranno un documento molto importante scritto proprio da Baby Gang direttamente dal carcere.

Ricordiamo che il programma è ideato da Davide Parenti e può essere seguito anche in streaming e dall’estero collegandosi al sito ufficiale www.iene.it.