Martedì 19 dicembre dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata e “Le Iene“, il programma ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Due gli ospiti in studio protagonisti dei monologhi: l’ex cestita NBA Luigi Datome e il duo comico Pio e Amedeo. Ma passiamo ai servizi della puntata di stasera. Si parte con l’inchiesta di Gaston Zama che, con la complicità di Paola Barale, hanno affrontato il tema della maternità surrogata da sempre al centro del dibattito pubblico.

I due si sono finti una coppia e sono andati in Ucraina per documentare e mettere in luce tutti gli aspetti di questa pratica. L’Ucraina ad oggi è il paese con più nascite tramite la gestazione per altri. Sono tantissime le donne che, dietro un compenso, mettono al mondo bambini per conto di altre persone.

Gaston Zama e Paola Barale hanno incontrato diverse donne coinvolte in questa pratica in Ucraina cercando così di spiegare e raccontare gli aspetti etici, emotivi e giuridici.

Le Iene, i servizi di stasera: martedì 19 dicembre 2023

Non solo nella puntata di stasera, martedì 19 dicembre 2023, de Le Iene Show tra i servizi c’è anche quello di Veronica Gentili. La Iena ha incontrato un insegnante di autodifesa femminile per provare a dare alle donne alcune regole da seguire per potersi difendere con efficacia in caso di aggressione o violenza.

Questi sono solo alcuni dei servizi al centro della puntata del seguitissimo programma di Italia1 tramesso in prima serata su Italia 1.

