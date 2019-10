Oggi, martedì 8 ottobre 2019, su Italia 1 tornano Le Iene. Stasera il programma manda in onda una nuova intervista sul caso Marco Pantani e, stavolta, a parlare è Fabio M., secondo cui “Marco non è morto per cocaina” ma “è stato ucciso“. In attesa del servizio, in tv questa sera, ecco il video di Mediaset con le prime anticipazioni della puntata.