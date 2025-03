Le Iene Show, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti, torna con una nuova puntata in prima serata su Italia 1. Scopriamo tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni al centro della puntata di stasera, martedì 18 marzo 2025.

Le Iene Show puntate, le anticipazioni e il quiz “Questa la so”

Stasera, martedì 18 marzo 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con “Le Iene Show“, il programma condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni. Una delle di novità di questa edizione è il contest “Questa La So”, un format inedito per Le Iene che coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, per ogni sessione di gioco. Passiamo agli ospiti della puntata di stasera: in studio ci saranno i Coma_Cose reduce dal Festival di Sanremo 2025 con il tormentone “Cuoricini” e l’attrice Maria Chiara Giannetta.

Naturalmente al centro del programma le inchieste e i servizi delle Iene; a cominciare da quello di Nic Bello che ha seguito per cento giorni una dieta vegana per misurarne gli effetti sul suo corpo. L’inviato è stato seguito in questo lungo percorso da un team di medici per valutare i cambiamenti nella composizione corporea, nei livelli ormonali e nelle prestazioni fisiche.

Le Iene Show, i servizi di stasera 18 marzo 2025

Nel servizio di Nic Bello per Le Iene Show dedicato alla dieta vegana, l’inviato durante il suo percorso ha imparato a fare la spesa dosando correttamente i nutrienti. Non solo, ha avuto anche modo di avvicinarsi a nuove tecniche di cucina grazie al supporto dei creator di Cibo Supersonico raccontando così anche benefici della dieta vegana nel suo personale percorso oncologico. L’inviato ha poi incontrato anche giornalista Giulia Innocenzi e lo speaker Marco Mazzoli.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera de Le Iene Show, il programma trasmesso in prime time su Italia1, ma che ricordiamo può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.