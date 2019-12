Nuovo appuntamento con “Le Iene“, il programma cult di Italia 1 condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Ecco le anticipazioni e i servizi al centro della puntata di questa sera, martedì 17 dicembre 2019.

Martedì 17 dicembre 2019 alle ore 21.20 tornano su Italia1 “Le Iene Show” con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la complicità della Gialappa’s Band su Italia 1.

Una puntata ricca di servizi: a cominciare da quello di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti dedicato ai Bronzi di Riace. Spuntano nuove importanti rivelazioni sul ritrovamento legato ad una delle opere d’arte dell’antichità più importanti per il nostro Paese e in particolare sulla sparizione di una lancia, uno scudo e di un terzo bronzo presenti nel documento di ritrovamento delle opere.

Si torna poi a parlare della vicenda di Chico Forti, l’imprenditore trentino condannato all’ergastolo nel 2002 per l’omicidio di Dale Pike. L’uomo continua a dichiarare la sua innocenza e di essere vittima di un errore giudiziario ed ora spuntano due nuove rivelazioni. La prima è quella di Chaive Mesmer che afferma che l’ex marito Thomas Knott, inizialmente indicato per l’omicidio ma poi prosciolto, ha mentito sul luogo dove si trovava la notte dell’omicidio di Dale Pike.

La seconda, invece, è quella di Veronica Lee, una delle giurate, che ha commentato così il processo: “è stato una ca**ata e molte informazioni in quell’aula di tribunale sono state nascoste. Inoltre, mi ricordo di essere stata bullizzata da parte degli altri giurati perché credevo, riferito alla colpevolezza di Chico, che ci fosse un ragionevole dubbio“.

Le Iene, scherzi ed interviste

Non poteva mancare poi lo scherzo delle Iene che questa settimana ha come vittima Bebe Vio, la campionessa paralimpica mondiale ed europea in carica di fioretto individuale. Infine l’intervista a Maurizio Carucci, il cantante degli Ex-Otago in uscita con il singolo “Scusa”.