Le Iene Show si occupa anche della sigaretta elettronica con il servizio di Alessandro Politi: fa male oppure no?

La notizia delle morti avvenute nel mondo per l’utilizzo della sigaretta elettronica dividono la comunità scientifica e l’opinione pubblica. Per l’occasione la Iena Alessandro Politi ha intervista i principali luminari per capire come stanno davvero le cose. E ci racconta come stanno le cose anche nel nostro Paese.

Ecco il servizio completo Mediaset trasmesso durante la puntata di martedì 8 ottobre 2019 su Italia 1.