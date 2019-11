Le Iene, puntata di martedì 5 novembre 2019: lo scherzo a Paola Di Benedetto, ex madre natura di Ciao Darwin.

Questa volta a cadere nella trappola delle Iene è stata la ex naufraga de L’Isola dei Famosi. La Iena Niccolò Torielli con la complicità della manager ha messo in scena uno scherzo davvero terribile: la bella showgirl accusata di furto. La reazione della ex Madre Natura di Ciao Darwin inizialmente sembra tranquilla, ma sul finale la showgirl scoppia in lacrime!