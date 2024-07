Torna l’appuntamento con Le Iene presentano Inside, il programma di inchieste ideato da Davide Parenti e trasmesso in prima serata su Italia 1. Il programma torna ad occuparsi di inchieste che hanno scosso l’opinione pubblica con nuovi dettagli e racconti approfonditi. Ecco le anticipazioni, i temi e gli argomenti al centro della puntata di stasera, martedì 2 luglio 2024 su Italia1.

Martedì 2 luglio 2024 dalle ore 21.17 appuntamento con la quarta puntata della nuova stagione dello spin-off de “Le Iene”. Questa settimana “Le Iene presentano: Inside”, il programma di Davide Parenti torna a trattare un argomento già trattato, ma con ulteriori dettagli. L’inchiesta dal titolo “Perché Rosa e Olindo possono essere assolti” a cura di Antonino Monteleone e Francesco Priano torna ad occuparsi dell’omicidio multiplo commesso l’11 dicembre del 2006 ad Erba.

La strage di Erba è stato uno dei più efferati omicidi di cronaca nera degli ultimi anni consumato in poco più di 15 minuti. Da 17 anni si discute, fuori e dentro le aule di giustizia, del ruolo di Rosa e Olindo, i vicini di casa delle vittime, condannati all’ergastolo da ventisei giudici, ma c’è chi pensa che i due siano innocenti. A 17 anni dalla condanna definitiva all’ergastolo, la Corte d’Appello di Brescia ha ammesso il ricorso di Olindo Romano e Rosa Bazzi ed è stata rinviata al prossimo 10 luglio la decisione sull’istanza di revisione della sentenza di condanna.

Nella puntata di stasera de Le Iene presentano inside dedicata al tema dell’omicidio multiplo commesso ad Erba. Quattro le vittime di quella terribile pagina di cronaca nera: Raffaella Castagna, il figlio di due anni Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini, uccisi a colpi di spranga e coltello nelle loro casa ad Erba.

Mario Frigerio, il marito di Valeria Cherubini, è stato l’unico sopravvissuto ed unico testimone oculare. Rosa e Olindo, i vicini di casa delle vittime, sono stati condannati in via definitiva all’ergastolo da ventisei giudici in tre gradi di giudizio e descritti come i mostri della porta accanto. La coppia durante i vari interrogatori cambia sempre versione: prima si dichiara estranea ai fatti, poi confessa e poi ritratta dichiarandosi innocente. Qual è la verità?

