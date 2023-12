Ultimo appuntamento della stagione 2023 de Le Iene presentano Inside, il programma di Davide Parenti trasmesso in prima serata su Italia 1. Ecco le anticipazioni, i temi e gli argomenti al centro della puntata di stasera, giovedì 21 dicembre 2023 su Italia1.

Le Iene presentano Inside, ultima puntata stasera su Italia1

Giovedì 21 dicembre 2023 dalle ore 21.17 torna in prima serata su Italia 1 “Le Iene presentano Inside“. Il programma di Davide Parenti che racconta con interviste, servizi e approfondimenti, alcune delle storie più seguite e discusse del programma è giunto all’ultima puntata di questa fortunatissima edizione. L’ultima puntata è dedicata alla strage di Erba, l’omicidio multiplo commesso nella cittadina in provincia di Como l’11 dicembre del 2006. L’inchiesta dal titolo “Un’altra verità per la strage di Erba” è curata da Antonino Monteleone e Francesco Priano.

A 17 anni dalla condanna definitiva all’ergastolo, si è tornati a parlare del processo di di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Le prime pagine dei quotidiani nazionali e di cronaca nera sono tornati ad occuparsi della vicende in seguito alla duplice richiesta di revisione all’esame della Corte d’Appello di Brescia. Il sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser e gli avvocati di Olindo e Rosa hanno richiesto il riesanimo delle prove. Non solo, alla Procura è stato richiesto anche di rivedere la condanna.

Le Iene presentano Inside puntata: la strage di Erba

La Iena Antonino Monteleone è tornato ad occuparsi della Strage di Erba con nuovi elementi mai emersi fino ad oggi. Si torna così a parlare di uno dei casi di cronaca nera più efferati degli ultimi 20 anni. In poco più di quindici minuti i due hanno compiuto l’omicidio. A distanza di anni da quel terribile omicidio, se guardata da una differente angolazione, ci sono alcuni dettagli che potrebbero far cambiare le cose. Una nuova verità in arrivo? Durante la speciale inchiesta de Le Iene presentano Inside verranno ricostruiti e raccontati tutti gli avvenimenti. Non solo, spazio ad una nuova prova mai emersa, frutto dello studio approfondito delle carte da parte della trasmissione di Italia1.

Durante l’inchiesta – racconto si affronteranno anche piste alternative non approfondite durante le prime indagini. A cominciare dalla faida scaturita per questioni di droga e soldi tra un gruppo di spacciatori albanesi in contrasto con i tunisini vicini ad Azouz Marzouk (marito di Raffaella e padre del piccolo Youssef) fino agli affari della Ndrangheta. Infine spazio ad alcune interviste realizzate in carcere a Rosa e Olindo e alle dichiarazioni di Azouz Marzouk.

L’appuntamento con Le Iene presentano Inside è il giovedì in prima serata su Italia 1.