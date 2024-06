Torna l’appuntamento con Le Iene presentano Inside, il programma di inchieste ideato da Davide Parenti trasmesso in prime time su Italia 1. Il programma, dedicato ad argomenti trattati in precedenza da Le Iene, torna ad occuparsi di inchieste che hanno scosso l’opinione pubblica con nuovi dettagli e racconti approfonditi. Ecco le le anticipazioni, i temi e gli argomenti al centro della puntata di stasera, martedì 11 giugno 2024 su Italia1.

Le Iene presentano Inside, stasera su Italia1: “La nostra sanità tra promesse e realtà”

Martedì 11 giugno 2024 dalle ore 21.17 appuntamento con la prima puntata della nuova stagione dello spin-off de “Le Iene”. Si tratta de “Le Iene presentano: Inside”, il programma di Davide Parenti dedicato ad argomenti trattati in precedenza da Le Iene, raccontati e approfonditi con ulteriori dettagli.

Al centro della prima puntata di stasera, c’è l’inchiesta – reportage dal titolo “La nostra sanità tra promesse e realtà” a cura di Gaetano Pecoraro e Riccardo Festinese. L’inchiesta è un viaggio dedicato all’emergenza sanità che da tempo oramai ha colpito il nostro paese. Il nostro sistema sanitario nazionale è in allarme da tempo, ma al momento nulla è cambiato. Come mai?

Nella puntata di stasera de Le Iene presentano inside dedicata all’emergenza sanità con l’inchiesta “La nostra sanità tra promesse e realtà” si cercherà di capire come si è giunti alla drammatica situazione in cui versa il sistema sanitario italiano. Spazio a tutti i temi al centro del dibattito pubblico e politico: la corsa all’estero dei medici italiani, ma anche i tempi di attesa oramai sempre più lunghi per le visite mediche. Senza contare il sovraffollamento nei Pronto Soccorso, gli sprechi e la burocrazia che rallentano un sistema sanitario già di per sé in grandissima difficoltà.

Spazio poi ad approfondimento dedicato ai “medici a gettone”, i dottori ‘a cottimo’ scelti dalle cooperative per sopperire alla mancanza di quelli ospedalieri. A completare il tutto anche testimonianze di pazienti che lamentano situazioni limite e di medici e primari che raccontano la loro esperienza personale.

